Tillförordnad Enhetschef Verksamhetsområde Grönt Centrum
2026-01-09
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som enhetschef innebär att ingå i ledningsgruppen för verksamheten Grönskötsel. I denna tjänst arbetar du för att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för personal med värme och en professionell miljö. Ledarskapet ska utövas i syfte att skapa tillit och förtroende såväl internt som i förhållande till boende, besökare, näringsliv och andra externa parter. Göteborgs Stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexitetsmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att utveckla och främja arbetssätt som stödjer ett hela staden perspektiv.
Genom ett utvecklingsorienterat ledarskap ansvarar och leder du enheten för grönskötsel med dina medarbetare. Du har huvudansvaret för uppdragen i din enhet från start till överlämnande, vilket innebär ansvar för planering och genomförande avseende kvalitet, tid och ekonomi. Rollen innebär många kontaktytor med olika intressenter såsom beställare och kunder. Ditt arbete präglas av ett tydligt kundfokus och du förväntas planera din enhets verksamhet för att säkerställa att det finns täckning och uppdrag både på kort- och lång sikt. Du verkar för en tydlig och sammanhållen grönskötsel i staden. Detta genom att du representerar verksamheten i olika arbetsgrupper inom stadens olika projekt där du med ett helhetsansvar för ditt geografiska område samarbetar nära och noga med dina kollegor och övriga aktörer i staden.
Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och miljöansvar för enhetens medarbetare och projekt. Det innebär att du löpande följer upp verksamheten för att säkerställa att förvaltningens processer och rutiner samt rådande lagstiftning följs.
Du driver verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar och mot uppsatta mål samt ansvarar för omvärldsbevakning inom området och omsätter detta i arbetssätt på förvaltningen. I denna tjänst ingår beredskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som med engagemang vill driva enheten där du för att lyckas i rollen har ett stort intresse för demokrati- och samhällsfrågor. Du har högskole- eller universitetsexamen inom den gröna sektorn eller yrkesutbildning mot arbetsledning inom den gröna branschen. För den här tjänsten ser vi gärna att du har kunskaper inom biologisk mångfald och då främst om ängens betydelse och förutsättningar samt om invasiva växter i utemiljö. B-körkort (manuellt) är ett krav.
Vi vill att du har erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar samt av kultur och värdegrundsarbete.
Ditt ledarskap präglas av god kommunikativ förmåga, social kompetens och ett prestigelöst förhållningssätt. Andra viktiga förmågor är att kunna väga in olika perspektiv där helheten blir så bra som möjligt och att kunna tänka och agera långsiktigt.
Du är skicklig i ditt sätt att kommunicera och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och att bygga nätverk. Du har modet att tänka nytt samtidigt som du är lyhörd inför hur du bäst implementerar de frågor du driver. Vi vill också att du är omvärldsorienterad och tar initiativ utifrån de behov du identifierar. Vi förutsätter också att du har goda erfarenheter från samarbete med fackliga organisationer.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat, friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg
