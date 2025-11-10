Tillförordnad avdelningschef, Geriatriskt centrum Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och subakut geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom samt aktivitetsförmåga utförs av team där flera professioner ingår, så kallad Comprehensive Geriatric Assesment (CGA). Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs med patientens individuella behov i fokus. Målgruppen är personer 65 år och äldre med många olika sjukdomar, så kallad multisjuklighet, i kombination med åldrandets konsekvenser, med behov av specialiserad vård och rehabilitering.
På Geriatriken arbetar fler olika professioner tillsammans, i ett väl fungerande samarbete på och mellan avdelningarna. Vi jobbar med inriktning mot subakut allmängeriatrisk vård och rehabilitering samt så kallat snabbspår med övertagning av patienter från MAVA och infektionskliniken. Vi bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder. Vidare bedriver vi ortopedgeriatrisk akut och subakut vård och rehabilitering. Samt öppenvård omfattande psykogeriatrisk mottagning, osteoporosmottagning med bentäthetsmätning och specialistteam som arbetar i hemmet runt personer med demenssjukdom, multisjuklighet och ortopediska tillstånd.
Vår ordinarie avdelningschef kommer att vara föräldraledig från och med 1 mars 2026 så därmed söker vi en tillförordnad avdelningschef till Psykogeriatriken, avdelning 2, demensteamet, mottagning och bentäthetsmätning till och med 30 september 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
Som avdelningschef vid Psykogeriatriken kommer du, tillsammans med en biträdande avdelningschef, att leda mindre och tightare arbetsgrupper som tillsammans utgör en erfaren och stabil arbetsgrupp om ca 50 medarbetare vilka värdesätter ett nära samarbete och frihet under ansvar. Tillsammans med engagerade och erfarna kollegor kommer du få möjligheten att leda och driva utveckling samtidigt som du är en lagspelare i det operativa och kollegiala samspelet. Om du precis som vi, tror på våra ledord nära, skicklig, möjliggörare, kommer du att vara en viktig aktör tillsammans med oss och vi ser framemot din ansökan!
Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Vi vill ge dig stöd att vara modig, öppen och handlingskraftig. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Som avdelningschef är verksamhetschef din närmaste chef som leder och fördelar arbetet. Du ingår i Geriatriskt centrums ledningsgrupp vilket innebär att du är en aktiv deltagare i det strategiska arbetet.
Du kommer att ha ett nära samarbete med biträdande avdelningschef och tillsammans ansvarar ni för verksamhetens mål och uppdrag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med HR-Partner, controller, andra stödfunktioner och chefskollegor. Vi kommer att anpassa introduktionen utifrån dina behov och du kommer att få möjligheter till kompetensutveckling i ditt ledarskap och chefskap genom de ledarskapsprogram som Region Västerbotten arrangerar.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vidare har du erfarenhet av att arbeta som chef, med fördel inklusive verksamhet-, personal- och budgetansvar. Det är meriterande om du arbetat i en ledande befattning inom en akut verksamhet med dygnet runt bemanning och under större förändringsarbete där du genomfört någon form av processarbete. Har du erfarenhet inom geriatrik är det ett extra plus.
Vi ser gärna att du har någon form av ledarutbildning där Region Västerbottens ledarutbildning Morgondagens chefer är meriterande. Vidare krävs datorvana och erfarenhet av Office-programmen.
Du är trygg i ditt ledarskap och som person är du strukturerad, strategisk, stresstålig och driven. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering kan vi komma att genomföra arbetspsykologiskt test.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
