Tik Tok Live Sändning ( Sommar , Helg , Extra)
Nordic Health Apparel AB
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Vi söker en energisk och trygg person som vill arbeta med TikTok Live sändningar för vårt smyckes varumärke. Du kommer att hålla lives där du presenterar och säljer våra produkter direkt till kunder.
Tjänsten är provisionsbaserad, vilket innebär att du har möjlighet att påverka din egen inkomst. Ingen fast lön , men hög provision på all försäljning.Dina arbetsuppgifter
Hålla TikTok Live gånger per vecka
Presentera och sälja smycken live
Interagera med kunder i realtid
Bidra till ökad försäljning och varumärkesnärvaro
Vi söker dig som:
Är bekväm framför kamera
Är social och har säljdriv
Har intresse för smycken och mode
Är självgående och resultatinriktad
Vi erbjuder:
Hög provision på all försäljning
Flexibla arbetstider
Möjlighet att bygga personlig profil
Utveckling inom e-handel och social commerce Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
info@himosignature.com
E-post: info@himosignature.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Health Apparel AB
(org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44 (visa karta
)
141 36 HUDDINGE Arbetsplats
Himo Signature Jobbnummer
