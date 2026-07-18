Tik Tok Live/content

✨ Vi söker TikTok Live Hosts ✨ Älskar du TikTok, försäljning och att prata framför kameran? Då söker vi dig! Himo Signature söker drivna och energiska personer som vill gå live tillsammans med vårt växande varumärke inom smycken & beauty . PROVISIONBASERAT + TIMLÖN Vi söker dig som: • Är social och bekväm framför kameran • Älskar TikTok & livestreaming • Kan skapa energi och engagemang • Är driven och vill utvecklas tillsammans med oss Erfarenhet är ett plus men inget krav — personlighet och energi är viktigast ✨ Info@himosignature.com