Tik Tok Live/content

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Nordic Health Apparel Aktiebolag / Formgivarjobb / Huddinge
2026-07-18


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✨ Vi söker TikTok Live Hosts ✨
Älskar du TikTok, försäljning och att prata framför kameran? Då söker vi dig!
Himo Signature söker drivna och energiska personer som vill gå live tillsammans med vårt växande varumärke inom smycken & beauty .
PROVISIONBASERAT + TIMLÖN
Vi söker dig som:
• Är social och bekväm framför kameran
• Älskar TikTok & livestreaming
• Kan skapa energi och engagemang
• Är driven och vill utvecklas tillsammans med oss
Erfarenhet är ett plus men inget krav — personlighet och energi är viktigast ✨
Info@himosignature.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@himosignature.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Health Apparel Aktiebolag (org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44 (visa karta)
141 36  HUDDINGE

Arbetsplats
Himo Signature

Jobbnummer
10005931

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