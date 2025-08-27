TIG-svetsare till kund i Markaryd

Montico HR Partner AB / Svetsarjobb / Laholm
2025-08-27


Är du en skicklig TIG-svetsare och redo för nya utmaningar?

Publiceringsdatum
2025-08-27

Om tjänsten
Nu söker vi på Montico en noggrann och engagerad svetsare till en av våra kunder i Markaryd.

Tjänsten är på skift och inleds som en uthyrning via Montico, men för rätt person finns goda möjligheter till övertagande hos kund.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som TIG-svetsare kommer du att:

• Svetsa i rostfritt enligt ritningar och kravspecifikationer

• Utföra kvalitetskontroller av svetsar och färdiga produkter

• Bidra till att arbetsmiljön är säker och effektiv

• Arbeta i skiftgång, vilket ger en varierad arbetsvardag

Vi söker dig som
• Har flerårig erfarenhet av TIG-svetsning i industrimiljö

• Är van att läsa ritningar och arbeta efter instruktioner

• Är noggrann och kvalitetsmedveten, men samtidigt effektiv och van att hålla ett bra arbetstempo

• Är ansvarsfull och trivs med att arbeta både självständigt och i team

• Har truck- eller traverskort (meriterande men ej krav)

I övrigt är du en person med rätt inställning och som har ett öga för detaljer samt tar ansvar för att leverera hög standard.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10816".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Kristoffer Åström
kristoffer.astrom@montico.se
+46 433 60 64 30

Jobbnummer
9478675

