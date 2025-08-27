TIG-svetsare till kund i Markaryd
2025-08-27
Är du en skicklig TIG-svetsare och redo för nya utmaningar?Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Nu söker vi på Montico en noggrann och engagerad svetsare till en av våra kunder i Markaryd.
Tjänsten är på skift och inleds som en uthyrning via Montico, men för rätt person finns goda möjligheter till övertagande hos kund.Dina arbetsuppgifter
I rollen som TIG-svetsare kommer du att:
• Svetsa i rostfritt enligt ritningar och kravspecifikationer
• Utföra kvalitetskontroller av svetsar och färdiga produkter
• Bidra till att arbetsmiljön är säker och effektiv
• Arbeta i skiftgång, vilket ger en varierad arbetsvardag
Vi söker dig som
• Har flerårig erfarenhet av TIG-svetsning i industrimiljö
• Är van att läsa ritningar och arbeta efter instruktioner
• Är noggrann och kvalitetsmedveten, men samtidigt effektiv och van att hålla ett bra arbetstempo
• Är ansvarsfull och trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har truck- eller traverskort (meriterande men ej krav)
I övrigt är du en person med rätt inställning och som har ett öga för detaljer samt tar ansvar för att leverera hög standard. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
