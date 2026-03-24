TIG-svetsare till företag i Trollhättan
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2026-03-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en skicklig TIG-svetsare till ett företag i Trollhättan.Om tjänsten
I rollen som TIG-svetsare kommer du huvudsakligen att arbeta med svetsning i olika material, såsom rostfritt stål och aluminium utifrån ritningar och tekniska specifikationer. Arbetet innefattar även egenkontroll och kvalitetssäkring av utfört arbete samt förberedelse av fogar och slipning av detaljer. Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av TIG-svetsning
• Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
• God kännedom om material och svetsmetoder
• Noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort och bil
Meriterande
• Giltiga svetslicenserDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och trivs i en produktionsmiljö där tempot kan variera.
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid under upplärning och därefter 2-skift
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner under 6 månader med goda möjligheter till anställning hos kund.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Lärk frida.lark@ikett.com Jobbnummer
9816456