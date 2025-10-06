TIG-svetsare sökes till Siemens Energy!
2025-10-06
Siemens Energy utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. Med över 2600 medarbetare, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan, och en årlig omsättning på ca miljarder kronor är företaget en betydande aktör inom energiteknik.
I Trollhättan tillverkas brännkammare för gasturbiner och är specialiserade på tillverkning av delar i rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material. Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med manuell TIG-svetsning av brännkammare till SGT 600 & 700. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är även mätning, montage, plåtslageri, fixturhantering etc. Du dokumenterar ditt arbete enligt gällande kvalitetskrav.
Arbetstiden är på 2-skift:
Förmiddagsskift: Måndag - Fredag, 06:00 - 14:00
Eftermiddagsskift: Måndag - Torsdag, 14:00 - 23:30 Profil
Vi söker nu dig som har erfarenhet inom TIG-svetsning och som är van vid att arbeta enligt höga kvalitetskrav. Du kommer att utföra arbetet självständigt efter ritning med höga krav på kvalitet, det är därför viktigt att du har god förståelse för ritningsläsning. Förmågan att läsa, skriva och förstå svenska är ett krav, eftersom våra detaljerade arbetsinstruktioner är en central del av vårt dagliga arbete och avgörande för att säkerställa hög kvalitet i allt vi gör.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning i arbetet. För att lyckas i tjänsten bör du vara en lagspelare som trivs i samarbete med dina kollegor. Vidare är du bra på att planera ditt arbete så att du håller överenskomna deadlines. Som person är du noggrann och löser de problem som dyker upp, antingen på egen hand eller tillsammans med dina kollegor.
Det är meriterande om du har truck- och traverskort.
Ansökningsförfarande
Anställningen inleds som ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Skill och jobbar som konsult hos Siemens.
Om du känner att tjänsten är rätt för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Urvalet kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Ben Saeang, på ben.saeang@skill.se
eller Maria Haswani, maria.haswani@skill.se Ersättning
