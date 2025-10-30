TIG-svetsare | Sconab | Landskrona
För kunds räkning söker Lernia Bemanning en TIG-svetsare!
Sconab är ett etablerat företag i Skåneregionen, som tillhandahåller lösningar inom såväl produktion som konstruktion med specialområde rostfritt material - små som stora projekt.
Just nu söker Sconab en TIG-svetsare som brinner för innovation och utveckling. Hos företaget får du chansen att arbeta i en högteknologisk miljö där digitalisering är en naturlig del av vardagen. Du kommer att jobba med rostfritt stål i deras avancerade maskinpark och vara med och forma morgondagens lösningar.
Är du en erfaren TIG-svetsare som brinner för ditt yrke? Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden - med ny teknik, digitalisering och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Som TIG-svetsare kommer du att utföra svetsning av rostfritt stål och andra metaller, arbeta med avancerad maskinpark och hantera projekt av varierande storlek, med fokus på precision och kvalitet inom flera olika industrier.
Detta är en rekrytering, d.v.s. du kommer bli anställd direkt av Sconab. Arbetstiderna är dagtid.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av TIG-svetsning, särskilt inom rostfritt stål. Du bör ha en relevant utbildning inom svetsning och vara väl förtrogen med säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljökrav. Erfarenhet av att arbeta i en modern maskinpark är ett krav, liksom förmågan att leverera hög kvalitet och precision i arbetet. Att kunna arbeta självständigt och samtidigt bidra till teamets mål är nödvändigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med andra material såsom svart stål, aluminium, koppar och mässing. Erfarenhet av automatiserad laserskärning, kantpressning, gradning och slipning/polering är också en fördel. Kunskap om digitalisering och ny teknik inom svetsning är mycket värdefull. Din vilja att utvecklas och din passion för yrket kommer att uppskattas.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
