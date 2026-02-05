TIG-svetsare med känsla för kvalitet
Ikett Personalpartner söker erfarna TIG-svetsare, - för dig som värdesätter kvalitet till en av våra kunder i Kristianstad.
Vi söker en noggrann och engagerad TIG-svetsare som vill vara en del av en verksamhet där kvalitet, struktur och ansvarstagande står i fokus.
I rollen som TIG-svetsare arbetar du med tillverkning av produkter med höga kvalitetskrav. Arbetet utförs enligt ritning och ställer därför krav på noggrannhet, god ritningsförståelse och förmåga att bygga ihop konstruktioner. Du arbetar främst med tunnplåt i rostfritt material, med materialtjocklek 1-5 mm.Dina arbetsuppgifter
• TIG-svetsning i tunnplåt (1-5 mm) i rostfritt material
• Bygga ihop och färdigställa konstruktioner enligt ritning
• Säkerställa hög finish och att kvalitetskrav uppfylls
• Bidra till ordning, struktur och att arbetsflödet fungerar effektivt
Arbetet är förlagt på dagtid, med start enligt överenskommelse.Profil
Här får du möjlighet att växa in i arbetets bredd - och i takt med din utveckling får du också större frihet, inflytande och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat. Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och arbetar strukturerat.
Du som söker
• Trivs i en miljö med höga krav på precision.
• Vill utvecklas och ta ansvar i takt med att du växer i din roll.
• Har god ritnigsläsning och teknisk förståelse.
• Har god erfarenhet av TIG-svetsning, tunnplåt/rostfritt material.
• Du kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
• Körkort och tillgång till bil.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
