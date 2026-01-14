TIG - Svetsare till Helsingborg
Scania Bemanning AB / Svetsarjobb / Helsingborg Visa alla svetsarjobb i Helsingborg
2026-01-14
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
För vår kunds räkning söker vi nu en TIG-svetsare till Helsingborg.
Om bolaget
Vår kund utvecklar komplexa lösningar i rostfritt stål i nära samarbete med sina kunder. Även design, konstruktion, tillverkning, montering, testning samt installation & service av utrustning. De levererar till såväl nationella som internationella kunder inom olika industrier, främst inom livsmedelsindustrin.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
• TIG-svetsning i rostfri tunnplåt 1-3 mm
• Ritningsläsning, där allt som svetsas görs efter ritning varför du måste ha goda kunskaper i att läsa ritningar
• Övriga förekommande arbetsuppgifter i en traditionell tillverkningsindustriKvalifikationer
• TIG - Svetsning (i tunnplåt)
• Minst 3 års erfarenhet av svets
• Travers
• Truckkort A+B
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av Lean
• Körkort
• B-körkort och tillgång till bilAnställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Helsingborg
Arbetstider: måndag-torsdag, 07:00-16:00. Fredagar 07:00-14:45
Omfattning: HeltidProfil
Som person har du ett metodiskt arbetssätt, du är noggrann och följer givna instruktioner, men även en förmåga att kunna arbeta självständigt och leda dig själv, då arbetet är mycket fritt. Verksamheten präglas av mångfald och vi ser det därför som extra viktigt att du kan ta alla slags människor, skapa goda relationer och vara en god teammedlem.Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
