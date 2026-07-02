Tidsbegränsad universitetsadjunkt i Underhållsprogrammering
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-07-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med underhållsprogrammering, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som universitetsadjunkt vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.it.uu.se/
Beskrivning av anställningens ämnesområde: Anställningens ämnesområde är underhållsprogrammering.
Arbetsuppgifter:
Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. De kurser och omfattning som vi söker tidsbegränsade adjunkt till är de följande:
1DL601 Underhållsprogrammering (period 1, HT 2026, engelska)
Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighetskrav:
Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, informationsteknologi eller närliggande ämne.
Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska om inte särskilda skäl föreligger.
Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid meriter inom undervisning inom datavetenskap; särskilt inom ämnen som är relaterade till den aktuella kursen.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
Övrig skicklighet: Erfarenhet av studieadministrativa system och lärplattformar som används vid Uppsala universitet (t.ex. Canvas och Ladok) är meriterande för anställningen och kommer att beaktas.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
Uppsala universitetets anställningsordning
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 15 november 2026. Omfattningen är 50%. Tillträde 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av Davide Vega D'Aurelio (Recruitment officer in undergraduate studies, ugarekrytering-it@uu.se
)
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast fredag den 5 juni 2026, UFV-PA 2026/1280.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Regementsvägen 10 (visa karta
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Kontakt
Davide Vega D'Aurelio davide.vega@it.uu.se 018-4710000 Jobbnummer
9989389