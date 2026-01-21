Tidplanerare till Tvärförbindelse Södertörn
2026-01-21
Som Tidplanerare till Tvärförbindelsen Södertörn på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Nu söker vi dig som brinner för infrastruktur och har erfarenhet av tidplanering. Här får du chansen att spela en nyckelroll i ett av Stockholmsregionens största vägprojekt.
"Jag som blir din chef heter Björn Zetterman. Jag tror på att vi presterar som bäst när vi trivs på jobbet och känner gemenskap. Därför vill jag att vår arbetsplats ska präglas av engagemang, öppen dialog och balans mellan arbete och fritid."
Tidplanerare till Tvärförbindelse SödertörnPubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Tvärförbindelse Södertörn är en del av Yttre tvärleden som går från Täby i norr till Haninge i söder. Yttre Tvärleden består av Norrortleden som redan är färdigbyggd, förbifart Stockholm som är under byggnation och Tvärförbindelse Södertörn som fortfarande är under planering och som utgör den sista sträckan mellan E4/E20 och Nynäsvägen. Tvärförbindelse Södertörn är en förutsättning för ett växande Södertörn. Den möjliggör en utbyggd kollektivtrafik, skapar bättre förutsättningar för godstrafik och avlastar det regionala vägnätet. Målet är att Tvärförbindelsen ska bli ett hållbart, smidigt och tryggt transportstråk för alla.
Här får du chans att arbeta i ett team av engagerade och stöttande kollegor i projekt som är med och bidrar till Trafikverkets övergripande mål - "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt".
Vi förbereder projektet inför en kommande produktionsfas, vilket innebär att vi stärker programstaben med de resurser och kompetenser som krävs framåt.
Som tidplanerare till tid- och kostnadsstyrningsgruppen inom programstaben i Tvärförbindelse Södertörn kommer du ingå i ett team med erfarna tidplanerare och stötta projekten med:
upprätta och uppdatera tidplaner och WBS (Work Breakdown Structure).
Planera, följa upp och analysera framdrift samt rapportera avvikelser.
Ta fram beslutsunderlag tillsammans med projektverksamheten.
Bidra till vidareutveckling och implementering av nya arbetssätt.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Digitala första intervjuer är planerade till 17 och 18 februari 2026Kvalifikationer
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en analytisk och strukturerad person som trivs med att skapa ordning och överblick i komplexa sammanhang. Du har god kommunikativ förmåga och kan förmedla information på ett tydligt och anpassat sätt till olika målgrupper. Du har lätt för att nätverka och tar gärna initiativ att utveckla nya relationer både i och utanför den egna organisationen. Likaså motiveras du av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som har;
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som tidplanerare eller erfarenhet av roll som vi bedömer som likvärdig.
arbetat i något av tidplaneringssystemen Powerproject, Primavera P6 eller MS Project eller motsvarande.
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom bygg och anläggning, samhällsbyggnad, ekonomi eller samhällsplanering. Alternativt annan relevant utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är också önskvärt om du har;
erfarenhet av att arbeta inom ett större komplext infrastrukturprojekt
erfarenhet av andra roller inom byggbranschen såsom byggledare, arbetsledare, produktionsplanerare, projektledare, projektingenjör eller annan roll som bedöms som likvärdig.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2025:313". Omfattning
