Tidplanerare till program Nya Rya
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-08
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Vi söker tidplanerare till program Nya Rya.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser konsultstöd inom tidsplanering för program Nya Rya.
Konsulten ska utgöra stöd till programledning och projektledning inom frågor kopplade till
tidsplanering, framdriftsstyrning, samordning och tidsriskhantering.
Uppdraget omfattar såväl strategisk övergripande tidsplanering på programnivå som
operativ uppföljning inom delprojekt och entreprenader.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
• upprätta, utveckla och förvalta programmets tidplaner,
• upprätta genomförandeplan för hur arbetet med tidsplanering ska genomföras,
• samordna tidplaner mellan programmets olika delprojekt, entreprenader och
teknikområden,
• stödja projektledare vid framtagande och uppföljning av deltidplaner,
• säkerställa logiska beroenden och gränssnitt mellan olika aktiviteter och projekt,
• genomföra kontinuerlig uppföljning av framdrift mot milstolpar,
• identifiera, analysera och konsekvensbedöma tidsrisker och störningar,
• medverka i riskworkshops och successiva analyser kopplade till tid och genomförande,
• analysera konsekvenser av förändringar, omtag, störningar eller omprioriteringar inom
programmet,
• stödja programledningen i scenarioanalyser och konsekvensbedömningar av alternativa
genomförande- och produktionsstrategier,
• stödja programledningen i framtagande av beslutsunderlag kopplade till tid och
framdrift,
• medverka vid framtagande av förfrågningsunderlag och kravställning avseende
entreprenörers och konsulters tidsplanering,
• granska och följa upp entreprenörers och konsulters tidplaner,
• bidra till utveckling och förvaltning av struktur och metodik för WBS, kodstruktur,
aktiviteter och kopplingar till programmets kostnadsstyrning (CBS),
• ansvara för utveckling, förvaltning och kvalitetssäkring av programmets WBS-struktur,
tidplanernas kodstruktur samt tillhörande planeringsprinciper,
• medverka vid samordningsmöten, produktionsmöten och planeringsmöten,
• upprätta rapportering och presentationer till programledning, styrgrupper och andra
intressenter,
• bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och struktur för programmets tidsplanering
och framdriftsuppföljning,
• samordna och leda interna resurser kopplat till tidsplanering om behovet uppstår.
Krav (OBS, obligatoriska)
a. Dokumenterad erfarenhet av arbete med tidsplanering i större bygg-, anläggnings-,
industri- eller infrastrukturprojekt.
b. Minst tio (10) års erfarenhet av arbete med tidsplanering och framdriftsstyrning i
komplexa projektorganisationer.
c. Erfarenhet från projekt eller program med flera parallella delprojekt, entreprenader
och komplexa gränssnitt.
d. Erfarenhet av arbete i projekt med investeringsvolym överstigande 500 MSEK.
e. Mycket god erfarenhet av arbete i Primavera P6 eller likvärdigt
tidplaneringssystem för större investeringsprojekt.
f. Erfarenhet av kritisk linje-analys, framdriftsuppföljning och tidsriskhantering.
g. Erfarenhet av att analysera konsekvenser av förändringar och störningar i projekt.
h. God förmåga att kommunicera och samordna mellan olika teknikområden,
entreprenörer och projektfunktioner.
i. God kunskap om entreprenadformer samt relevanta standardavtal såsom AB, ABT
och ABK.
j. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
erfarenhet från VA-anläggningar, processindustri eller verksamhetskritiska
anläggningar i drift,
erfarenhet av successiv planering,
erfarenhet av att ta fram och rapportera tidplansinformation genom
målgruppsanpassade dashboards och visualiseringar för olika intressenter,
erfarenhet av integrerad tid- och kostnadsstyrning där WBS, CBS, kalkyl och tidplan
samordnats,
erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad verksamhet,
relevant högskoleutbildning.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038798-2092533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9997021