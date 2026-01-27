Tidningsdistributör till mopeddistrikt i Mariestad
2026-01-27
Är du morgonpigg och vill förstärkta vårt gäng i Mariestad?
Om ERNA Logistik
ERNA Logistik är ett bolag inom ERNA-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren.
Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
ERNA Logistik är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket samt post i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.
Om rollen
Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.
Vi söker ett nytt bud för mopeddistrikt i Mariestad. Utdelning sker med moped klass II, du behöver då ha ett förarbevis för moped klass II.
Har du ett körkort, traktorkort eller fyllt 15 år före den första oktober 2009 behöver inte ett sådant förarbevis.
Utdelningen sker måndagar, onsdagar och fredagar.
Distriktet är ledigt från 2026-02-09, men man behöver då öva med ordinarie innan dess, gärna inom kort. Till en början får du en testperiod, där man vid gott arbete kan få förlängt och eventuellt få en tillsvidareanställning.
Detta är en deltidstjänst. Arbetstiden har start 01:15 med sluttid mellan 05:05-05:45. Totalt 12,83 h/vecka.
Timlönen just nu är 162,51 sek/h OB 11,01 sek/h.
Vi har kollektivavtal med Transport.
Om dig
• Du ska vara noggrann och ha hög servicekänsla
• Ha fyllt 18 år, då tjänsten är nattetid.
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska eller engelska.
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
• Inneha ett bankkonto hos svensk bank
Giltigt arbetstillstånd i Sverige
Är du intresserad så hör av dig till mig så snart som möjligt med en ansökan. Om du intresserar mig så får vi boka in någon en intervju/introduktion på dagtid på vårt kontor i Skövde. Efter detta får man följa med en distributör för att lära sig arbetsuppgifterna på nattetid.
Det är bra om du meddelar mig direkt om det är någon vecka som du inte kan jobba i sommar, alternativt om du har annat arbete också. Tänk på att det tar längre tid än schematiden i början när du ska lära dig distriktet. Då det är deltid så är jag väldigt tveksam om du bor långt bort från där du tänks köra, så om du har tillfälligt boende på orten jag söker för är det viktigt att du meddelar det.
Kontaktuppgifter:
Hanna Legendi, hanna.legendi@ernalogistik.se
Placeringsort: Mariestad
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-02-22. Vi kommer att hålla urval löpande då tjänsten egentligen behöver tillsättas snart, så skicka in din ansökan redan idag!
