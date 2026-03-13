Tidigarelärare till Björktorpsskolan
Forskaren och Björktorp expanderar och satsar vidare för att möta våra elever på bästa vis, för att de ska nå goda kunskaper och bli sina bästa jag. Vi söker nu är lärarvikarie från april till december 2026.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla elever att lära, utvecklas och lyckas i livet och i vidare studier. Vi har en inkluderande miljö och ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet och engagemang. På vår skola är samarbete och samverka nyckelord, hos oss arbetar du sällan enskilt eller ensam. Vi kombinerar en god arbetsmiljö med starkt fokus på utveckling för lärande.
Björktorp är en skolenhet med närmare 600 elever i åk F-6. Årskurs F-3 huseras i vår nya skolbyggnad Forskaren 1 och våra äldre elever undervisas i nyrenoverade och anrika skolbyggnaden Forskaren 2 (fd Nyforsskolan). Vi är samlade kring en nybyggd skolgård. Vi finns centralt i Eskilstuna med närhet till grönområden, tågstationen och centrum.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker tidigarelärare till årskurs F-3. Från årskurs F-3 har vi 4-5 parallella årskurser där klassläraren ansvarar för undervisningen i klassen. Med våra yngsta elever arbetar vi målinriktat med att göra tidiga uppföljningar av bland annat läsförståelsen. Vi är noga med att blanda lek och teori i klassrummet.
Hos oss är du en viktig del i elevens skolgång. Varje dag är du med och gör skillnad! Vi är trygga med varandra i arbetsgruppen och vågar utmana varandra både socialt och pedagogiskt. På skolan har vi ett stort hjärta för eleverna och varandra, vi månar om allas lika värde oberoende om du är liten eller stor, stark eller svag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen med behörighet att undervisa årskurs F-3. Har du erfarenhet av praktiskt arbete utifrån gällande läroplan (Lgr22) och aktuell erfarenhet av undervisning i skola är det en fördel. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Att använda IT i din undervisning är något du känner dig trygg med.
Du kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet och planera själv och följer upp ditt arbete. Vi samarbetar dock nära varandra i arbetslaget och samplanerar och stöttar också varandra. Som kollega är du engagerad, gillar att samarbeta och lyssnar in olika behov. Du har lätt för att skapa relationer och kommunicera med både vuxna och barn. Du är en trygg person, duktig ledare och bra på att skapa struktur i ditt arbete.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 3 500 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växa till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
