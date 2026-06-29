Tid- och kalkylsamordnare
Centio Consulting Group AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker Tid- och kalkylsamordnare till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsorten är Göteborg under 2026 och första halvåret 2027. Från 2027-07-01 flyttas stationeringsorten till byggkontoret i Trollhättan.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trafikverket söker en Tid- och kalkylsamordnare till Program Slussar Trollhätte kanal, där befintliga slussar i Trollhättan ersätts med en ny slussled i samarbete med Sjöfartsverket. Projektet är en del av den långsiktiga satsningen på att ersätta de över 100 år gamla slussarna mellan Västerhavet och Vänern.
I rollen ansvarar du för framtagning och uppdatering av tidplaner och kostnadskalkyler inom entreprenaden E21 Ny sluss och farled. Du ingår i beställarorganisationen och arbetar dagligen i nära samarbete med både Trafikverket och entreprenören. Uppdraget kräver ett självständigt arbetssätt, god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Entreprenaden genomförs i två delar: en TEM-entreprenad i två faser (ABK 09/ABT 06) samt en separat AB 04-entreprenad för en öppningsbar bro. Du kommer att arbeta aktivt i båda entreprenaderna.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Ta fram och uppdatera beställarens tidplaner och kostnadskalkyler.
Delta i framtagning av entreprenörens tidplaner och kalkyler.
Identifiera och planera kritiska inköp tillsammans med entreprenören.
Analysera och kvalitetssäkra tidplaner, kostnadskalkyler och underlag för riktpriser.
Arbeta med kostnadsuppföljning, prognoser och indexhantering.
Stödja hantering av underrättelser och ÄTA-arbeten.
Driva uppföljning av entreprenörens löpande fakturering i nära samarbete med beställaren.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a) Svenskt B-körkort.
b) Examen från teknisk högskola eller kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
c) Minst fem års erfarenhet från entreprenadföretag av anläggningsentreprenader i arbetsledande ställning, projektstorlek minst 100 mnkr. Sysselsättningsgraden ska ha varit på minst 50 %.
d) Minst fem års erfarenhet från entreprenadföretag med en sysselsättningsgrad på minst 80 % där följande arbetsuppgifter, eller som beställaren bedömer likvärdigt, utgjort mer än hälften av arbetstiden: anbudskalkylering, framtagning, analys och ajourhållning av produktionskalkyl, framtagning av kalkyler på tilläggsarbeten, inköpsarbete och uppföljning av ekonomi för anläggningsarbeten i infrastrukturprojekt med en entreprenadsumma över 200 MSEK.
I anbudet ska även referens skickas med som styrker en självständigt och analytiskt väl utförd arbetsuppgift. Referenten kan komma att bli kontaktad.
e) Erfarenhet av planeringsarbete utfört i en entreprenad med en entreprenadsumma över 200 MSEK. Planeringsarbetet ska vara utfört med hjälp av ett tidplaneringsprogram. Erfarenheten ska omfatta framtagning av tidplan med kritisk linje samt att tidplanen ska ha varit nedbruten i flera nivåer. Framtagning och löpande analys av tidplaner inom följande områden, eller som beställaren bedömer likvärdigt, räknas som en erfarenhet: produktion, montage, inköp, logistik eller besiktningar.
I anbudet ska även referens skickas med som styrker en självständigt och analytiskt väl utförd arbetsuppgift. Referenten kan komma att bli kontaktad.
f) Goda kunskaper i AMA Anläggning och entreprenadjuridik (AB/ABT).
Meriterande
Erfarenhet från minst ett (1) uppdrag där stora samverkansentreprenader inom infrastruktur (entreprenadvärde över 250 MSEK) med ersättning på löpande räkning har ingått som en del av uppdragets genomförande. Resursen ska i uppdraget ha haft en ledande ställning på entreprenörs- eller beställarsidan och en sysselsättningsgrad om minst 50 %.
Analytisk, självgående och serviceinriktad. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar själv ditt arbetssätt och driver processer framåt. Du löser problem utan att tappa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och leverera lösningar.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985850-2075392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9983307