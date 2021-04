ThingWorx developers and Architects - Netonyx AB - Datajobb i Stockholm

Netonyx AB / Datajobb / Stockholm2021-04-06We are looking for experts in ThingWorx for our client in StockholmRole1 : 5-7 Years of overall experience in Java / Web technologies. 3 + years in ThingWorx development.Role2: 8-11 Years of overall experience in Java / Web technologies. 3 + years in ThingWorx development and 1+ year in Architecting large scaled solutionsRequired skillset1. Hands on Experience in latest Version of ThingWorx 9.0 preferred. ThingWorx 8.5 mandatory2. Hands on Experience in ThingWorx Analytics, Kepware and manufacturing apps3. Hands on experience in creating ThingWorx custom extension using by java or .NET.4. Hands on experience in design & development in PTC ThingWorx client SDK and edge development, mashup (views) and web application development5. Experience in Industrial Gateway Client/Server communications.6. Experience in KEPWare and OPC client installations and configuration.Experience on SSO integration with ThingWorx.Java, REST API Programming Design and developmentÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Netonyx ABStavsjövägen 6412541 Älvsjö5674687