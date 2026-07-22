Thimsfors VVS söker VVS-montör
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2026-07-22
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Vi söker en erfaren VVS-montör till vårt team!
Vill du arbeta på ett företag med varierande uppdrag, härliga kollegor och bra villkor? Då kan det vara dig vi letar efter!
Vi växer och behöver nu stäkra upp laget med en noggrann och drivna VVS-montör.
Vad vi erbjuder dig:
Varierande arbetsuppgifter inom service och installation.
En trygg arbetsplats med bra sammanhållning och korta beslutsvägar.
Konkurrenskraftig lön och goda personalförmåner.
Servicebil och moderna verktyg.
Vi söker dig som:
Har VVS-certifikat / Yrkesbevis.
Har B-körkort (krav).
Är självgående, problemlösande och har lätt för att samarbeta.
Möter kunder med ett leende och levererar hög kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: annette.larsen@thimsforsvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thimsfors VVS AB
(org.nr 556489-1231) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administrativ chef
Annette Larsen annette.larsen@thimsforsvvs.se Jobbnummer
10009091