Thimsfors VVS söker VVS-montör
Thimsfors VVS AB / VVS-jobb / Laholm
2026-06-02
Är du VVS montör och vill jobba med innovativa och spännande installationer. Vi har en höst med nya spännande utmaningar framför oss.
Vi söker VVS montör med erfarenhet.
Utbildad och VVS-certifikat är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Kunna jobba självständigt samt i grupp på både stora entreprenader och hos privatpersoner.
Kunna läsa ritningar och ha god kunskap om VVS.
Vi jobbar över ett stort distrikt från Älmhult, Markaryd ut till Laholm och Båstad, vilket gör att arbetsorten kan variera.
Du blir en del av ett härligt gäng där det läggs stor vikt vid att alla trivs på jobbet.
Vi tror att du kommer trivas hos oss om du är serviceinriktad och social.
Vi jobbar med 4 grundläggande värderingar som genomsyrar verksamheten, inte minst hur vi bemöter våra kunder.
Vi kallar dem "Fyra K":
Kundservice - Kompetens - Klimatsmart - Kamratskap
Vi jobbar med allt från vatten- och energiborrning, installation av värmepumpar, service, industrisvets och kylservice.
Känns detta intressant så sänd oss din ansökan så återkommer vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: annette.larsen@thimsforsvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thimsfors VVS AB
(org.nr 556489-1231) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administrativ chef
Annette Larsen annette.larsen@thimsforsvvs.se Jobbnummer
9942853