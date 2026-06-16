The Hairy Pig söker Serveringsansvarig Deltid
The Hairy Pig Deli AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-06-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Hairy Pig Deli AB i Stockholm
, Sigtuna
eller i hela Sverige
The Hairy Pig Restaurant i Gamla stan söker nu dig som är redo för nya utmaningar och vill vara med och leda ett arbetslag på fyra personer under framförallt kvällar och helger.
Vi söker dig som är van att ta ansvar, driftig, lösningsorienterad och lätt till kommunikation på både svenska och engelska. Du är självständig samt utåtriktad och trivs i sociala situationer. Erfarenhet inom service- och eller restaurangvärlden är krav.
Lite om oss: På The Hairy Pig Restaurant i Gamla stan, Stockholm är vår specialitet är handstoppad korv och smårätter från det nordiska köket med influenser från spanska köket. Vår ambition är sprida vår passion av mat och dryck från högkvalitativa råvaror.
Vi har en lång och utpräglad utbildning och erfarenhet inom restaurangvärlden med hög standard och söker medarbetare med samma ambition.
Då vi har många utländska gäster är goda kunskaper i både svenska och engelska en förutsättning. Om du talar ytterligare språk är det ett starkt plus. Det är mycket viktigt att du är självständig och organiserad, stresstålig och kan ta eget ansvar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar: välkomna gäster, ta bordsbeställningar, servera mat och dryck, kassahantering, plocka disk, polera glas och bestick, diska och det viktigaste av allt: leverera personlig service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: karolina@thehairypig.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2123". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The hairy pig deli AB
(org.nr 556418-7424), http://www.thehairypig.com
Lilla Nygatan 13 (visa karta
)
111 28 STOCKHOLM Arbetsplats
The Hairy Pig Restaurant Kontakt
Karolina Wilow Karolina@thehairypig.com Jobbnummer
9967053