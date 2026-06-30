Thaikock
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2026-06-30
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Thaikock sökes till Suriyothai Restaurang i Ljungby
Vill du bli en del av vårt team?
Suriyothai Restaurang i Ljungby söker en erfaren och engagerad thaikock som brinner för det thailändska köket och vill arbeta i en trivsam restaurangmiljö.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av autentiska thailändska rätter.
• Förberedelse av råvaror och planering inför service.
• Säkerställa hög kvalitet och god hygien enligt gällande livsmedelsregler.
• Samarbete med övrig kökspersonal.Kvalifikationer
• Erfarenhet av thailändsk matlagning är ett krav.
• Du är stresstålig, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
Språk
• Thailändska: krav.
• Svenska: meriterande.
• Engelska: meriterande.Om tjänsten
• Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas).
• Heltid.
• Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: filip@filproinvest.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suriyothai AB
(org.nr 556876-2735), http://www.suriyothai.se
Kungsgatan 12 (visa karta
)
341 43 LJUNGBY Kontakt
Filip Protic filip@filproinvest.com 0721610909 Jobbnummer
9985946