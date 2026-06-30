Thaikock

Suriyothai AB / Kockjobb / Ljungby
2026-06-30


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Thaikock sökes till Suriyothai Restaurang i Ljungby

Vill du bli en del av vårt team?

Suriyothai Restaurang i Ljungby söker en erfaren och engagerad thaikock som brinner för det thailändska köket och vill arbeta i en trivsam restaurangmiljö.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av autentiska thailändska rätter.
• Förberedelse av råvaror och planering inför service.
• Säkerställa hög kvalitet och god hygien enligt gällande livsmedelsregler.
• Samarbete med övrig kökspersonal.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av thailändsk matlagning är ett krav.
• Du är stresstålig, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.

Språk

• Thailändska: krav.
• Svenska: meriterande.
• Engelska: meriterande.

Om tjänsten
• Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas).
• Heltid.
• Tillträde enligt överenskommelse.

Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att söka.

Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: filip@filproinvest.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Suriyothai AB (org.nr 556876-2735), http://www.suriyothai.se
Kungsgatan 12 (visa karta)
341 43  LJUNGBY

Kontakt
Filip Protic
filip@filproinvest.com
0721610909

Jobbnummer
9985946

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