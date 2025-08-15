Thaikock

GM thairestaurang i Malmö AB / Kockjobb / Malmö
2025-08-15


Visa alla kockjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GM thairestaurang i Malmö AB i Malmö

Har du lagat thaimat eller asiatisk mat i många år och vill joina vårt team med thaikockar som har jobbat på vår restaurang i 15-20 år.
Vi behöver dig som kan starta omgående, som är fysiskt stark, och vill lära dig våra recept.
Du börjar som assistent, där du har ansvar för thaisalladerna och förrätter, förbereder och hackar kött och grönsaker. Till vintern vill vi att du tar steget ut som kock vid wokpannorna.
Vi har många besökare och har ofta fullsatt, så du måste kunna fungera både i stressig och lugn miljö.
Arbetstiderna är kvällar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: info@greenmango.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GM thairestaurang i Malmö AB (org.nr 559227-9920), http://www.greenmango.se
Fersens Väg 5 (visa karta)
211 42  MALMÖ

Jobbnummer
9460596

Prenumerera på jobb från GM thairestaurang i Malmö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GM thairestaurang i Malmö AB: