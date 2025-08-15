Thaikock
Har du lagat thaimat eller asiatisk mat i många år och vill joina vårt team med thaikockar som har jobbat på vår restaurang i 15-20 år.
Vi behöver dig som kan starta omgående, som är fysiskt stark, och vill lära dig våra recept.
Du börjar som assistent, där du har ansvar för thaisalladerna och förrätter, förbereder och hackar kött och grönsaker. Till vintern vill vi att du tar steget ut som kock vid wokpannorna.
Vi har många besökare och har ofta fullsatt, så du måste kunna fungera både i stressig och lugn miljö.
