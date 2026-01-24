Thai Restaurang i Solna söker personal

Thaigo by LJ AB / Kassapersonalsjobb / Solna
2026-01-24


Hej!
Vi söker nu engagerade medarbetare till vår thailändska restaurang i Mall of Scandinavia.

Kassapersonal
Anställningsform: Deltid, 2-5 dagar per vecka

Publiceringsdatum
2026-01-24

Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete och kundservice
Beställningar och betalningar
Samarbete med kök och servering

Kvalifikationer
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder
Lön enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö i ett internationellt team
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen

Skicka din ansökan till:

E-postadress: asianfoodieab@hotmail.com
Telefonnummer: 0760288258

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
0760288258
E-post: asianfoodieab@hotmail.com

Arbetsgivare
Thaigo by LJ AB (org.nr 559521-1003)
Stjärntorget 2 Plan 1(Mall of Scandinavia) (visa karta)
169 79  SOLNA

Kontakt
Nadja Lee
asianfoodieab@hotmail.com
0760288258

Jobbnummer
9702942

