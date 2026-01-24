Thai Restaurang i Solna söker personal
Thaigo by LJ AB / Kassapersonalsjobb / Solna Visa alla kassapersonalsjobb i Solna
2026-01-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thaigo by LJ AB i Solna
Hej!
Vi söker nu engagerade medarbetare till vår thailändska restaurang i Mall of Scandinavia.
Kassapersonal
Anställningsform: Deltid, 2-5 dagar per veckaPubliceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete och kundservice
Beställningar och betalningar
Samarbete med kök och serveringKvalifikationer
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Lön enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö i ett internationellt team
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen
Skicka din ansökan till:
E-postadress: asianfoodieab@hotmail.com
Telefonnummer: 0760288258 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
0760288258
E-post: asianfoodieab@hotmail.com Arbetsgivare Thaigo by LJ AB
(org.nr 559521-1003)
Stjärntorget 2 Plan 1(Mall of Scandinavia) (visa karta
)
169 79 SOLNA Kontakt
Nadja Lee asianfoodieab@hotmail.com 0760288258 Jobbnummer
9702942