Thai Restaurang i Mall of Scandinavia söker personal

Thaigo by LJ AB / Kockjobb / Solna
2026-01-24


Hej!

Vi söker nu engagerade medarbetare till vår thailändska restaurang i Mall of Scandinavia.

Tjänster

Thai-kockar
Arbetstid: 5 dagar per vecka

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av thailändska rätter
Förberedelse och köksarbete
Ansvara för hygien och kvalitet i köket

Kvalifikationer
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder
Lön enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö i ett internationellt team
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen

Skicka din ansökan till:

E-postadress: asianfoodieab@hotmail.com
Telefonnummer: 0760288258

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thaigo by LJ AB (org.nr 559521-1003)
Stjärntorget 2 Plan 1(Mall of Scandinavia) (visa karta)
169 79  SOLNA

Jobbnummer
9702941

