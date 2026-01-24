Thai Restaurang i Mall of Scandinavia söker personal
2026-01-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Hej!
Vi söker nu engagerade medarbetare till vår thailändska restaurang i Mall of Scandinavia.
Tjänster
Thai-kockar
Arbetstid: 5 dagar per veckaPubliceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
Tillagning av thailändska rätter
Förberedelse och köksarbete
Ansvara för hygien och kvalitet i köketKvalifikationer
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Lön enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö i ett internationellt team
Möjlighet till utveckling inom restaurangbranschen
Skicka din ansökan till:
E-postadress: asianfoodieab@hotmail.com
Telefonnummer: 0760288258 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
0760288258
E-post: asianfoodieab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thaigo by LJ AB
(org.nr 559521-1003)
Stjärntorget 2 Plan 1(Mall of Scandinavia) (visa karta
)
169 79 SOLNA Jobbnummer
9702941