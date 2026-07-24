Thai kock
Miju AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2026-07-24
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Förbereda ingredienser och tillaga måltider, med fokus på thailändska rätter.
Kännedom om thailändska ingredienser och matkultur föredras.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att laga thailändsk mat.
God kunskap om råvaror, smaker och traditionella tillagningsmetoder inom det thailändska köket.
Noggrannhet och ansvarskänsla i arbetet.
Förmåga att följa rutiner för livsmedelshygien, livsmedelssäkerhet och städning.
Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för matlagningen och bidra till att köket håller hög kvalitet och god ordning. Arbetet innebär både dag-, kvälls- och helgpass.
Vi söker dig som är engagerad, stresstålig och har ett genuint intresse för det thailändska köket.
Välkommen att skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: miju.glanshammar@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Thai kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miju AB
(org.nr 559546-8207)
Gamla Arbogavägen 1 B (visa karta
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705 97 GLANSHAMMAR Jobbnummer
10011399