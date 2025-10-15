Thai kock
2025-10-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker kock till asiatiskt koncept på Vasagatan 11 i Göteborg. Bra lön till rätt person som vill ta ansvar och kan laga mat, läsa beställningar och förbereda mm du har erfarenhet att laga riktig thaimat! Du är positiv, arbetssam, ansvarsfull och kan planera arbetet i köket.
månadslön 35.000kr+ till rätt person!
Vi serverar thailändskt och vietnamesisk mat, lunch, middag och takeaway.
Vi söker dig med erfarenhet av asiatisk matlagning och förberedning. Du tar ansvar för din station och de förberedelser som behövs. arbetstid mestadels kvällar och helger.
Det är en liten och personlig arbetsplats med goda kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: ola.oltang@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köks ansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CongTai AB
(org.nr 559272-5682)
Vasagatan 11 (visa karta
)
411 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Restaurang Cong Tai Jobbnummer
9559113