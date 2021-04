TG söker skicklig lärare i Teknikämnen (teknik, data etc) - Botkyrka kommun, Tumba gymnasium - Gymnasielärarjobb i Botkyrka

Prenumerera på nya jobb hos Botkyrka kommun, Tumba gymnasium

Botkyrka kommun, Tumba gymnasium / Gymnasielärarjobb / Botkyrka2021-04-13Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge.Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare.Tumba gymnasium samlar 1340 elever från sammanlagt 26 svenska kommuner. Vår höga måluppfyllelse och vilja att ligga i framkant när det gäller pedagogisk utveckling, har gjort att vi tillhör skolorna med flest förstahandssökande i länet. På TG är pedagogerna viktiga och arbetar kollegialt för elevernas bästa. Vi vill vara en attraktiv skola som får alla slags människor att mötas och utvecklas, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vårt geografiska läge precis vid pendeln är perfekt och vi har nära till allt i "Mittens rike" - Stockholms city ligger bara 24 minuter bort.De senaste åren har Teknikprogrammet klivit fram som en av skolans mest sökta utbildningar och bland eleverna har vi ett stort antal tjejer. Vi söker en lärare till vårt Teknikarbetslag som består av 12 drivna pedagoger som arbetar med cirka 180 elever på någon av våra tre inriktningar: Design och produktutveckling, Informations och medieteknik (data) eller Samhällsbyggande och miljö (arkitektur). Välkommen till oss! Vi söker dig som är legitimerad av undervisa i teknikämnen och kurser inom data.2021-04-13Vi söker en gymnasielärare med behörighet i Teknikämnen. Vi söker särskilt dig med specialitet mot datakurser, som exempelvis programmering, webbdesign eller digitalt skapande. Vi arbetar med hög teknisk prestanda i undervisningen och det är absolut nödvändigt att du har uppdaterade kunskaper och färdigheter inom IT i undervisningen.Du är en del av arbetslags- och programutvecklingen vid Tumba gymnasium och vi är måna om att få del av just dina kvalifikationer samtidigt som vi tror att vår arbetsplats kan bidra till din utveckling. Vi utbildar för högskolan med ett tydligt elevaktivt perspektiv på undervisningen.Tumba gymnasium är en spännande skola, Vi söker dig som vill komma till en arbetsplats där vi sätter det kollegiala i centrum och där vi försöker utvecklas med eleverna. Vi vill att du har ämnesbehörighet och lärarbehörighet. Vi värdesätter erfarenhet, men tar även emot sökande som tar examen från lärarhögskolan. Förutom ämneskompetens sätter vi stor vikt vid ditt engagemang och uttalade vilja att bygga bra skola. Erfarenhet av undervisning är önskvärd och ett plus liksom goda referenser. Att vilja integrera modern teknik i undervisningen är lika viktigt som förmågan att vara tydlig och våga sätta gränser.Ett stort plus med visad samarbetsförmåga och tydlig vilja till pedagogisk utveckling.Om du har några frågor går det utmärkt att kontakta AnnaLena Ygland, som är ansvarig skolledare för Natur- och Teknikprogrammen.ÖVRIGTTjänsten är normalt tillsvidareanställning, men kan innebära visstidsanställning för läsåret 2021/22 (om du t ex är "nyexad" från lärarhögskolan)Vi tackar nej till all eventuell hjälp från rekryteringsfirmor utan sköter all rekrytering inom skolan - vänligen undanbedes detta.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-27Botkyrka kommun, Tumba gymnasium5686715