Tf klinikchef/interimchef till mottagning i Östergötland
Nu söker vi en tillfällig chef i en veterinär verksamhet för ett uppdrag med start omgående och 6 månader framåt på heltid!
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och 6 månader framåt. Uppdraget är på heltid (100%) och du kommer att arbeta på plats på enheten i Jönköping.
Uppdraget kräver en chef som kan hantera och har erfarenhet av konflikthantering sen tidigare. Gruppen på enheten som du ska arbeta med har stora problem med den psykosociala arbetsmiljön, samt har svårt att acceptera organisationen och ledningens riktning och beslut. Kartläggning tillsammans med företagshälsovården genomförd innan årsskiftet och just nu pågår gruppinsats med konsulter.
Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår, utöver att leda den dagliga verksamheten att:
Kontinuerligt hjälpa gruppen att sluta med oönskade beteende.
Arbeta vidare med det som påbörjats under gruppinsatsen.
Vara regionchef och ledning behjälplig vid eventuella ytterligare insatser.
Erfaren chef och ledare.
Flera års erfarenhet av konflikthantering i grupper.
Tydlig, rättvis, van att sätta ramar.
Modig framtoning dvs du måste stå emot gruppen och hantera oönskade beteenden.
Inlyssnande och engagerand för att få med sig gruppen.
Flera års erfarenhet av förändringsledning i en verksamhet.
Hantera dubbla representantskapet, men alltid vara i arbetsgivarrollen.
Svenska flytande i såväl tal som text.
Meriterande
Tidigare arbetat i liknande verksamhet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 26/4.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
