Tf enhetschef till Medicinteknikenheten

Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!Vi söker nu en tillförordnad enhetschef till Medicinteknikenheten. Ett av TLV:s uppdrag är att genomföra hälsoekonomiska bedömningar för medicintekniska produkter. Inom ramen för detta uppdrag samverkar vi tätt med Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter. Vi genomför bland annat hälsoekonomiska bedömningar samt horisontspaning och förstudier. Vi deltar även i olika internationella forum och projekt. Vi arbetar tvärfunktionellt i arbetsgrupper med medicinska utredare, hälsoekonomer och jurister i utredningsarbetet.
Enheten är placerad på Avdelningen för värdebaserad prissättning och består i dagsläget av 6 medarbetare. På avdelningen finns även tre enheter för ärenden som rör läkemedel.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som tillförordnad enhetschef innebär att du leder, planerar och följer upp enhetens verksamhet så att den bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten. Du arbetar med både strategiska och operativa frågor på enhetsnivå. Du har ett utvecklande ledarskap, där du i nära kommunikation med medarbetarna planerar, utvecklar och effektiviserar verksamheten. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet.
Du samordnar och tar ansvar för din del av verksamheten, i samspel med andra enheter och avdelningar, utifrån TLV:s övergripande vision, mål och strategier. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till att bland annat utveckla arbetsmiljön och ärendeflöden och ärendeprocesser inom avdelningen. Utifrån enhetens och avdelningens behov både leder du och deltar själv operativt i olika projekt.
Du har förståelse för de sakfrågor som enheten och myndigheten ansvarar för och känner ett stort mått av ansvarstagande för verksamhetens genomförande.
Du har ett väl utvecklat nätverk inom verksamhetsområdet och kan självständigt representera myndigheten i externa sammanhang. Som tillförordnad enhetschef behöver du ha god förmåga till dialog och goda relationer med myndigheter, regioner, företag och andra intressenter såsom exempelvis patient- och brukarorganisationer.
Kvalifikationer
I arbetet ställs höga krav på ledarförmåga och förmåga att göra strategiska bedömningar samt koppla det till genomförandet i verksamheten.
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk examen exempelvis inom medicin eller nationalekonomi
• ledarerfarenhet som till exempel chef, samordnare, projektledare eller motsvarande
• aktuell erfarenhet från arbete på statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning
• mycket god kunskap om några av TLV:s verksamhetsområden, framför allt inom medicinteknik
• erfarenhet av att arbetat med medicinteknik eller på andra sätt skaffat dig förståelse för förutsättningarna för medicinteknikområdet
• erfarenhet av samverkan med regioner inom hälso- och sjukvårdsområdet
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som på engelska.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av TLV:s arbetssätt och ärendeprocesser,
• vana vid att arbeta tvärfunktionellt över organisationsgränser,
• kunskap om eller erfarenhet av att leda baserat på exempelvis idéerna i det utvecklande ledarskapet eller motsvarande.
Som person är du trygg i dig själv och i ditt ledarskap, har en ledarstil där bland annat medarbetares arbetsmiljö är en viktig del. Du har förmåga att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv, är en god strateg och arbetar uthålligt med idéer framåt. Du har mycket god samarbetsförmåga och löser konflikter, om de uppstår, på ett lyhört sätt. Du har förmågan att på ett konstruktivt sätt omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv. Du är empatisk och inlyssnande och din kommunikativa förmåga är hög. Vidare har du ett stort samhällsintresse och motiveras av att bidra till att förverkliga vår vision.
Det är viktigt att du trivs i en miljö där ditt mer långsiktiga och strategiska arbete kombineras med ärendehantering med kort leveranstid.
Anställningsform
Vikariat under 2025 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde i september 2025.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan, märkt med diarienummer 2911/2025 senast den 27 augusti 2025. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev, utan endast ditt CV som ska vara på svenska.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras. Ersättning
