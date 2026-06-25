Tf chef inom Fastighetsbildning, Umeå
Lantmäteriet, Fastighetsbildning / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-06-25
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som tf funktionschef leder du och ansvarar för funktionens verksamhet där medarbetarna arbetar i team och tillsammans handlägger fastighetsbildningsförrättningar. Funktionen i Umeå ingår i Fastighetsbildningens nordligaste enhet som täcker hela norra Sverige mellan Kiruna och Hudiksvall. Enheten består idag totalt av tio funktioner varav två finns i Umeå. Du kommer att vara en viktig del i vår ledningsgrupp som består av kollegor från olika orter inom enheten samt en enhetschef. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra.
Som tf funktionschef har du personal- och arbetsmiljöansvar, vilket innebär att du har ansvar för funktionens medarbetare, deras kompetensutveckling och för att skapa förutsättningar så att medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett gott sätt. Vi tillämpar ett teambaserat arbetssätt vilket förutsätter att du aktivt arbetar för att utveckla breda och välfungerande team. Du ansvarar också för funktionens ekonomi enligt delegationsordning.
Vidare genomför du medarbetar-, löne- och uppföljningssamtal samt ansvarar för att dina medarbetare har en god arbetsmiljö. Tjänsten innebär mycket samarbete med kollegor inom och utom enheten samt i viss mån externa kontakter med till exempel kommuner och andra statliga myndigheter. Du kommer ha placeringsort i Umeå men resor inom enheten förekommer.
För att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.
Tjänsten hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.Kvalifikationer
Som chef har du verksamhetsansvar och leder utvecklingen av verksamheten genom att leda andra. Det kräver flexibilitet, självinsikt och en god förståelse för andra samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som chef med personal- och verksamhetsansvar. Vi ser det också som meriterande om du har utbildning inom lantmäteri, juridik eller samhällsbyggnad, chefserfarenhet från annan statlig myndighet, erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn eller erfarenhet av juridiskt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du har god ledarförmåga och god förmåga att leda i förändring. Du är stabil som person med hög grad av personlig mognad och har ett professionellt förhållningssätt till dina medarbetare vilket innebär att du visar intresse för att tillvarata medarbetarnas kunskaper och stärker dem i deras yrkesroll samtidigt som du bidrar till att skapa en uppmuntrande och positiv arbetsmiljö i gruppen. Du är en god chefskollega genom att stötta dina kollegor i ledningsgruppen och arbeta för hela enhetens resultat. Du har en tydlig arbetsgivarroll genom att du implementerar och följer upp beslut och förändringar i verksamheten. Vi ser det som viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du behöver också ha en god planeringsförmåga och kunna hantera administrativa arbetsuppgifter.
Då vi har många externa och interna kontaktytor är det viktigt att du kan samarbeta med andra, är lyhörd och för dina dialoger på ett konstruktivt sätt. Du är en god kommunikatör som säkerställer att budskapet är tydligt för alla berörda parter, och uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330538-2026-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Kontakt
ST inom Lantmäteriet
Sofia Ivebo 0950-517 80 Jobbnummer
9978038