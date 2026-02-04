TF Bygg söker snickare.
Två Flygare Bygg AB / Snickarjobb / Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Två Flygare Bygg letar just nu efter fler medarbetare. Vi värdesätter noggranhet, säkerhet och en bra sammanhållning i gruppen. Hos oss arbetar vi i största möjliga mån alltid minst i par. Vårat kontor finns i Fruängen, men vi arbetar i och omkring Stockholm city. Vi har kollektivavtal. Kika gärna på vår hemsida och instagram för mer info.
Vi arbetar med det mesta inom bygg, men huvudsakligen.
Köksmontage.
Montage av snickeritillverkad inredning i diverse lokaler.
Kontorsanpassningar.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet från byggbranchen, gärna med vana från finsnickeri.
Är självgående, ordningsam, noggrann och punktlig.
Har B-körkort.
Pratar och förstår svenska obehindrat för att kunna kommunicera med kollegor och kunder.
Har bra social kompetens och kommer hel och ren till jobbet.
Är driven och van att ta eget ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@tfbygg.se Omfattning
