Textiltryckare - Butiksbiträde i Stockholm
Tshirt Bar Of Sweden AB / Grafikerjobb / Stockholm Visa alla grafikerjobb i Stockholm
2026-06-12
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T-shirt Bar är ett nytt butikskoncept inom egendesignade t-shirts för allt och alla.
Vi jobbar med företag, föreningar och privatpersoner där vi skapar egendesignade t-shirts, hoodies, pikéer, tygväskor m.m.
Sen 2012 har vi tryckt tusentals plagg till folk i alla åldrar med olika ändamål och vi garanterar att kunderna lämnar T-shirt Bar med ett stort leende.
Vi letar efter en person som har kunden i fokus.
Våra medarbetare jobbar hårt för att se till att alla kunder är nöjda, vare sig dem vill ha en t-shirt eller 1000 t-shirts.
Det viktigt att du antingen kan grundläggare photoshop, eller känner dig bekväm i att lära dig det.
Vår butik är liten och vi alla jobbar tillsammans, därför är det viktigt att du är bra på att jobba i grupp och är beredd att ta stort eget ansvar.
Ta hand om dagliga arbeten när det gäller våra trycktekniker.
Ta hand om kunder i butiken och hjälpa dem med diverse designjobb.
Förbereda, trycka och skicka ut ordrar från våra olika e-butiker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb@tshirtbar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tshirt bar of Sweden AB
(org.nr 556908-4329)
Skånegatan 66 (visa karta
)
116 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Tshirt Bar Of Sweden AB Jobbnummer
9962208