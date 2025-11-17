Textilslöjdslärare på Maglehillsskolan i Höör
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor / Grundskollärarjobb / Höör Visa alla grundskollärarjobb i Höör
2025-11-17
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor i Höör
Välkommen till Maglehillsskolan och Tjörnarps skola - skolområdet som arbetar för att sätta eleven i första rummet. Vårt skolområde består av en nybyggd F-6-skola i den växande stadsdelen Maglehill i Höör och en mindre landsbygdsskola i Tjörnarp. På skolorna arbetar professionell personal som brinner för sina uppdrag.
Vi söker nu en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd på Maglehillsskolan åk 3-6. Om du vill ta ansvar för elevernas lärande och vara delaktig i skolans utvecklingsarbete - då är detta tjänsten för dig!
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i textilslöjd som vill ta aktiv del i skolornas och elevernas utveckling. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80% med start 2026-01-07.
I din roll som slöjdlärare ansvarar du för att tillsammans med arbetslaget fortsätta utveckla verksamheten och ta initiativ till ämnesövergripande arbete. Vi söker en lärare med energi och engagemang för elever, lärande och ämnet slöjd. Du arbetar för kollegialt lärande särskilt tillsammans med din parallellkollega i ämnet slöjd. I samverkan med pedagoger i åk 3-6 undervisar du i slöjdämnet utifrån aktuella styrdokument och ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor. I arbetet ingår planering, genomförande av undervisning, dokumentation och bedömning utifrån slöjdämnets kursplan samt inte minst uppföljning och utvärdering av ditt eget och elevernas arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd åk 3-6 och som har ett stort pedagogiskt intresse.
Tjänsten kräver att du:
• är en god ledare både i och utanför klassrummet
• planerar med fokus på elevers lust att lära
• har goda kunskaper om hur undervisningen i klassrummet påverkar olika elevers lärande
• har förmågan att skapa goda relationer och genom detta få en trygg lärandemiljö för våra elever.
• är väl insatt i styrdokumenten och har erfarenhet av att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.
• kan arbeta självständig, men du är också bra på att samarbeta.
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan idag!
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289867". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/ Arbetsplats
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Kontakt
Biträdande rektor
Pernilla Bäckström pernilla.backstrom@hoor.se 0413-28267 Jobbnummer
9606830