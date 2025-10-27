Textilslöjdlärare i grundskolans åk 4-6
2025-10-27
Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen - där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.
Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.
Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!Slöjdlärare till Aspstrandens skola - gör skillnad en dag i veckan!
Vill du ha ett uppdrag där ditt engagemang och din kunskap verkligen betyder något för elevernas utveckling? På Aspstrandens skola söker vi nu en slöjdlärare på 25 %, med arbetstid förlagd till en dag i veckan.
Undervisningen sker i Gränsskolans slöjdsal, där du får möjlighet att kombinera praktiskt lärande med kreativitet och skaparglädje.
Som slöjdlärare hos oss planerar, genomför och följer du upp undervisning i slöjd. Du blir en del av vårt kreativa arbetslag. Tjänsten är perfekt för dig som vill kombinera med annat arbete eller studier, men ändå bidra till skolans utveckling och elevernas lärande.
Vem är du?
Vi söker dig som:
har lärarlegitimation med behörighet i slöjd (åk 3-9)
vill inspirera elever till kreativitet, problemlösning och skaparglädje
har god samarbetsförmåga och möter elever med nyfikenhet och humor
uppskattar att arbeta i en mångkulturell miljö där språk och bakgrunder möts
Som person är du:
Tydlig och trygg i ditt ledarskap - du skapar struktur, arbetsro och en positiv lärmiljö.
Relationsskapande - du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, där respekt och tillit är grunden.
Flexibel och lösningsorienterad - du kan anpassa undervisningen och hittar vägar som gör att eleverna lyckas.
Samarbetsinriktad - du bidrar aktivt i arbetslaget och ser styrkan i att utveckla undervisningen tillsammans med andra.
Engagerad och inspirerande - du har förmågan att väcka nyfikenhet och motivation hos eleverna genom ditt ämneskunnande och din kreativitet.
Därför ska du välja Haparanda stad
Haparanda är en unik plats där Sverige möter Finland - en stad med stark gemenskap, närhet till både natur och kultur samt en internationell prägel. Som anställd i Haparanda stad får du trygga villkor, kollektivavtal och möjlighet att arbeta i en miljö som verkligen gör skillnad i människors liv.
Om anställningen
Anställningsvillkor
25 %. Tillträde: 2025-09-29 eller enligt överenskommelse.
Individuell lön
