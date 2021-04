Text och Fotoredigerare till Tastyamerica.se - Tasty America AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Tasty America AB

Tasty America AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Text och Foto redigerare till Tastyamerica.seVi söker någon som kan uppdatera våra webshoppar med texter och bilder så det blir SEO optimerat, men även uppdatera våra sidor med nya språk då vi nu löpande kommer starta upp i nya länder. Det kommer också förekomma andra uppgifter inom administration/lager/försäljning. Vi kan tänka oss att anställa både direkt från skolan eller någon som erfarenhet av just de här uppgifterna.Tjänsten är på heltid, lön beroende av kunskap och erfarenhetVi kommer börja med intervjuer direkt så vänta inte med att skicka ansökanÄr du rätt person för jobbet?Det här jobbet passar dig som uppskattar en arbetsplats i ständig förändring där ingen dag är den andra lik, men det kommer då också krävas att du kan jobba på en arbetsplats där det är högt tempo och mycket händer. Men då vi utökar väldigt snabbt så kommer även din tjänst utvecklas så att den blir mer fokuserad mot vad du vill arbeta med och vad just du är bäst på.Detta behöver stämma in på dig för den här tjänstenSjälvgåendeJobba med många saker samtidigtJajamensan attitydHar god kunskap om digital kommunikationHar god datorvana och officepaketetHar känslan för att skriva och redigera produkttexterVana av enklare fotoredigeringÄr obehindrad i svenska och engelska språket i tal och skriftVi erbjuder:Ett spännande jobb där det händer mycket både nu och i framtidenEn tjänst där din insats betyder mycket för företagets utvecklingEn karriär, där din tjänst kommer utvecklas efter handÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Tasty America ABHallvägen 3212162 Johanneshov5672810