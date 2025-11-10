Texas longhorn söker servitör och servitris
Leonella Matconsulting AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2025-11-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leonella Matconsulting AB i Jönköping
som person har du god arbetsmoral, trevlig, flexibel och tycker om att vara i kontakt med människor. samarbetsvillig och ha förmåga att vara där du behövs och prioritera efter behovet .
vi söker en stabil och noggrann person som har jobbat på restaurang och har erfarenhet av servering och hantering av alkohol, vill vara en av Texas longhorn team och stå för vårt varumärke service och kvalité.
Din prioritering är att ge våra gäster en god och trevlig restaurangupplevelse.
Erfarenhet och arbetskometens är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: jonkoping@texaslonghorn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leonella Matconsulting AB
(org.nr 559046-9093)
västra storgatan 14 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
texas longhorn Jobbnummer
9595908