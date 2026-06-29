Testutvecklare - Mobila applikationer

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2026-06-29


Visa alla datajobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Lund, Lomma, Malmö, Svalöv, Landskrona eller i hela Sverige

Har du ett stort intresse för mobilutveckling och testautomation och en teknisk utbildning? Nu söker vi på Gigstep en testutvecklare inom mobila applikationer till Axis i Lund.
Om rollen
Du blir en del av ett agilt team som utvecklar Axis mobila applikationer för iOS och Android. Tillsammans med utvecklare och andra testingenjörer ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet genom hela utvecklingsprocessen – från testdesign och automatisering till verifiering av nya funktioner.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Arbetsuppgifter
Designa, utveckla och underhålla automatiserade tester

Genomföra manuella och explorativa tester

Säkerställa kvalitet genom hela utvecklingsprocessen

Samarbeta nära utvecklare och andra testingenjörer

Bidra till utveckling av testmetoder och arbetssätt

Vi söker dig som
Har en teknisk högskoleutbildning (civilingenjör meriterande)

Har erfarenhet av mjukvarutestning och testautomation

Har erfarenhet av CI/CD och Git/GitHub

Kommunicerar obehindrat på engelska

Det är meriterande om du har erfarenhet av Test av iOS- och Android-applikationer samt Kotlin, Swift eller nätverksteknik.
Om dig
Du är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta i team. Du gillar att lösa tekniska utmaningar, delar gärna med dig av din kunskap och drivs av att utveckla både produkter och arbetssätt.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988152-2076366".

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9984127

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: