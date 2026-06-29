Testutvecklare - Mobila applikationer
Gigstep AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-29
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Har du ett stort intresse för mobilutveckling och testautomation och en teknisk utbildning? Nu söker vi på Gigstep en testutvecklare inom mobila applikationer till Axis i Lund.
Om rollen
Du blir en del av ett agilt team som utvecklar Axis mobila applikationer för iOS och Android. Tillsammans med utvecklare och andra testingenjörer ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet genom hela utvecklingsprocessen – från testdesign och automatisering till verifiering av nya funktioner.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Designa, utveckla och underhålla automatiserade tester
Genomföra manuella och explorativa tester
Säkerställa kvalitet genom hela utvecklingsprocessen
Samarbeta nära utvecklare och andra testingenjörer
Bidra till utveckling av testmetoder och arbetssätt
Vi söker dig som
Har en teknisk högskoleutbildning (civilingenjör meriterande)
Har erfarenhet av mjukvarutestning och testautomation
Har erfarenhet av CI/CD och Git/GitHub
Kommunicerar obehindrat på engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av Test av iOS- och Android-applikationer samt Kotlin, Swift eller nätverksteknik.
Om dig
Du är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta i team. Du gillar att lösa tekniska utmaningar, delar gärna med dig av din kunskap och drivs av att utveckla både produkter och arbetssätt.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988152-2076366". Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9984127