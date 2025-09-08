Testledare till IT utveckling och förvaltning
Nu söker vi testledare som förstärkning till vårt team som ansvarar för verifiering och validering, där en av tjänsterna omfattar att leda kvalitetssäkringsteamet inom avdelningen. Är du en erfaren testledare som vill driva kvalitetssäkring inom både utveckling och förvaltning och säkerställa att våra IT-lösningar lever upp till högt ställda krav? Då kan detta vara rätt utmaning för dig! Hos oss blir du en del av ett samarbetsorienterat team där din kompetens och ditt engagemang gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som testledare kommer du att vara en viktig del av vårt utvecklings- och förvaltningsarbete, särskilt nu när vi befinner oss i en spännande uppbyggnadsfas. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med projektledare, förvaltningsledare och verksamheten för att säkerställa kvalitet genom hela processen - från kravställning till verifiering och validering. Rollen innebär att du främst arbetar som testledare, men vi ser gärna att du även kan bidra operativt som testare vid behov.
Dina arbetsuppgifter innefattar att planera, leda och följa upp testarbete både funktionell och icke-funktionell testning. Du ansvarar för att ta fram teststrategier, testplaner och testdokumentation samt leder kvalitetssäkringsteamet och samordnar insatserna inom teamet. Du deltar även i att definiera angreppssätt inom verifiering och validering, säkerställer att verksamhetens behov uppfylls och arbetar aktivt med riskhantering kopplat till test. I rollen ingår även att vara kontaktperson gentemot externa leverantörer, bidra i upphandlingar av produkter och tjänster samt delta i kravställningsarbete från verksamheten. Tjänsten är placerad i Stockholm och resor kan förekomma i tjänsten.
Vi söker dig som
Du har en genomförd högskole-/universitetsutbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Certifiering inom ISTQB eller REQB är meriterande.
Du har flerårig erfarenhet av arbete som testledare och testare, särskilt inom systemtest och acceptanstest.
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kravhantering, där du har arbetat med att definiera behov och förväntningar hos intressenter och säkerställt att dessa uppfylls. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta i DevOps samt med testautomatisering. Det är även meriterande om du har arbetat med verifiering och validering inom icke-funktionell testning, såsom prestandatest, penetrationstest eller identifiering av svagheter i IT-system.
För att lyckas i rollen tar du gärna initiativ och har en stark drivkraft att nå resultat. Du har ett tydligt fokus på uppgiften och driver ditt arbete framåt på ett självständigt och strukturerat sätt. Du samarbetar väl med andra och har goda ledaregenskaper - du motiverar, skapar engagemang och ger teamet de förutsättningar som krävs för att tillsammans nå gemensamma mål. Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Infrastrukturstaben ansvarar för utveckling, förvaltning och drift och av informationssystem. Infrastrukturstaben arbetar för att styra myndigheten inom IT-området genom att planera, genomföra och följa upp IT-verksamheten inom FMV.
Du kommer att tillhöra avdelningen IT Utveckling och Förvaltning ansvarar för utveckling och förvaltning av applikationer, både för FMV:s eget behov och för Försvarsmakten. Vi välkomnar dig till en avdelning med högt i tak där våra medarbetare är viktiga för oss.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-24.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 40 00 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Magnus Stendrake IT Utveckling och samordning på telefon 08-782 4000. Kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma på Experis IT, carina.eyoma@se.experis.com
