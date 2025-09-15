Testledare med utvecklarbakgrund till vår myndighetskund
2025-09-15
Vi söker nu en erfaren testledare med utvecklarbakgrund till vår kund. Uppdraget är en viktig del i kundens agila leverans inom området passage och tillträde, där teamet arbetar både med förvaltning och nyutveckling. Just nu ligger fokus på att införa containerlösningar, vilket gör rollen central för att säkerställa kvalitet och stabilitet i utvecklingen.
Om uppdraget
Som testledare blir du en del av ett distribuerat agilt team med medlemmar på flera orter i Sverige. Du ansvarar för att:
Planera, leda och genomföra tester på teknisk nivå (t.ex. databaskontroller och API-testning).
Driva arbetet med testautomation.
Identifiera problem och lösningar genom felsökning.
Rapportera utfall och risker.
Samverka med andra leveransteam för att samplanera tester.
Du förväntas ha bred förståelse för testning på olika nivåer - från enhetstest till end-to-end-test - och kunna avgöra vad som är mest relevant i respektive sammanhang.
Vi söker dig som har:
Kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet).
Egen licens för Visual Studio MSDN.
Erfarenhet av testning och testledning i komplexa miljöer (enhetstest, systemtest, regressionstest, säkerhetstest, integrationstest).
Arbetat med olika testmetoder och verktyg samt testautomation i agila miljöer.
Utvecklarbakgrund och goda kunskaper i SQL, C# och .NET.
Vana av API-verktyg, exempelvis Swagger.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
