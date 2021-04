Testledare med erfarenhet av kravanalys för e-krona till Riksban - Sveriges riksbank - Datajobb i Stockholm

Sveriges riksbank / Datajobb / Stockholm2021-04-06Arbeta i ett av Sveriges mest spännande jobb - utveckling av e-krona!Vill du arbeta med spännande uppgifter där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus? Vi ställer höga krav på dig som vill jobba med oss men vi erbjuder samtidigt möjlighet att arbeta, växa och utvecklas i en omgivning som få kan matcha.VI ERBJUDER DIGVi erbjuder dig möjligheten att delta i utvecklingen av framtidens pengar! Du medverkar i analys- och utvecklingsarbete i syfte att säkerställa att IT-tjänster uppfyller Riksbankens behov. I rollen ingår att både självständigt och i samverkan med andra formulera, dokumentera och via tester verifiera krav kopplade till utformningen av en e-krona. Du erbjuds också möjlighet att bidra till Riksbankens arbete med testledning och kravställning i stort.Läs mer om e-krona här: https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/e-krona/ DET HÄR GÖR DU HOS OSSArbetet består i att i samverkan med andra ta fram, dokumentera och testa krav avseende systemlösning för e-krona. Du ansvarar för att ta fram en testplan, leda testarbete och säkerställa att slutleveransen håller efterfrågad funktionalitet och kvalité. Du kommer också att involveras i tester och utvärdering av tester tillsammans med Riksbankens underleverantör.Arbete kommer bl.a. att innefatta följande:Skapa och underhålla en testplan och leda testarbetetKravanalys och framtagning av testfall för system och acceptanstesterUtföra tester självständigt och med hjälp av andra för att säkerställa systemets kvalitéDokumentera och skriva felrapporterFölja upp och kvalitetsgranska leveranser från leverantören av den tekniska lösningenBidra till att ta fram strategier för Riksbankens test- och kravställningsarbeteSom stöd i genomförandet samarbetar du med en grupp specialister med expertkunskap inom olika områden. Du stöttar andra och deltar i annat arbete inom ditt kompetensområde internt och externt.DITT TEAMRiksbankens IT-verksamhet leds av en IT-chef och består av fyra enheter som leds av varsin enhetschef. Du tillhör Enheten för arkitektur, IT-säkerhet och e-krona. Riksbankens mål är att IT ska vara en strategisk partner till verksamheten och IT har höga ambitioner att ligga i framkant vad gäller teknik och sitt IT-stöd. Riksbanken arbetar processorienterat enligt ITIL och IT-miljön innehåller flera samhällskritiska system.MER OM DIGDu har universitets- eller högskoleutbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet genom arbete. Du har flera års praktisk erfarenhet av arbete som testledare, gärna i större uppdrag inom finansiella sektorn. Du har också erfarenhet av kravanalys. Du har erfarenhet av att ta fram, dokumentera och via tester följa upp krav på produkter eller system. Det är meriterande om du har en certifiering som testledare och erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och har ett gott omdöme. Vi ser gärna att är du initiativtagande samt mål- och resultatinriktad då denna roll innebär ett stort eget ansvar. Du är positiv, strukturerad och har god samarbetsförmåga. För att lyckas i den här rollen är du analytisk och mycket kvalitetsmedveten. Du har mycket god förmåga att leda arbete, arbeta självständigt och presentera dina resultat, både skriftligt och muntligt. Du kommunicerar och skriver flytande både på svenska och på engelska.MER OM TJÄNSTENTjänsten är en tillsvidareanställning. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaten. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster.ATT JOBBA PÅ RIKSBANKENVi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling.Huvudkontoret är beläget på Brunkebergstorg mitt i centrala Stockholm. Som anställd på Riksbanken tar du del av bra förmåner som bland annat generösa semestervillkor, möjlighet till ledarledda träningspass och gym, subventionerad lunch i personalmatsalen, friskvårdsbidrag och subventionerad massage.INTRESSERAD?Vi vill ha din ansökan med CV inklusive relevanta betyg senast den 26 april. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan vi utvärdera våra kandidater på lika villkor.Arbetsprov ingår som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att du lämnar in examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning och vi kontrollerar att dessa stämmer.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-06MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-26Sveriges Riksbank5673256