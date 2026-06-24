Testledare inom kvalitetssäkring
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett affärskritiskt transformationsprogram hos en aktör inom energibranschen, där en ny Salesforce-lösning ska kvalitetssäkras innan den tas i drift. Här får du ett taktiskt ansvar för att planera, leda och samordna de samlade testinsatserna end-to-end, med särskilt fokus på användartester och verksamhetsacceptanstester.
Rollen passar dig som trivs nära både verksamhet och leverans, där du skapar struktur i komplexa testflöden och ser till att lösningen möter krav, processmål och kvalitetskriterier. Du samarbetar tätt med projektledning, plattformsansvariga och extern leverantör för att få ihop teststrategi, miljöer, testdata och uppföljning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill ha stort inflytande i ett omfattande Salesforce-program med tydlig verksamhetspåverkan.
ArbetsuppgifterDu etablerar och vidareutvecklar en övergripande teststrategi samt detaljerade testplaner för BAT och UAT.
Du leder arbetet med att ta fram verksamhetsnära testfall utifrån to-be-processer och definierade krav.
Du planerar, prioriterar och driver det dagliga testarbetet tillsammans med interna testare, superusers och verksamhetsspecialister.
Du koordinerar förberedelser kopplade till testmiljöer, testdata och andra beroenden inför och under testfaserna.
Du ansvarar för felrapporteringsprocessen, inklusive prioritering, eskalering och verifiering av åtgärdade fel i nära samverkan med leverantören.
Du synkar testinsatser med projektledare, Platform Development Lead och leverantörens testledare, samt bidrar till koordinering av integrerade tester som SIT.
KravDokumenterad erfarenhet av att planera och leda acceptanstester i stora, affärskritiska systemprojekt.
Djup förståelse för testmetodik och agil kvalitetssäkring.
Erfarenhet av testverktyg och Microsoft DevOps.
Förmåga att motivera, utbilda och leda verksamhetsresurser som inte har test som sin primära arbetsuppgift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av testning i Salesforce-projekt.
Erfarenhet av samarbete med externa implementeringspartners.
Erfarenhet från energibranschen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964055-2068511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9976869