Testledare
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-11
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
I denna roll som testledare får du vara med och säkra IT-miljöer!
Vi söker dig som vill driva och utveckla testarbete i komplexa IT-miljöer. Brinner du för testledning i komplexa systemlandskap och vill vara med och göra verklig skillnad i en säkerhetskritisk verksamhet? Då kan detta uppdrag hos vår kund i Linköping vara rätt uppdrag för dig.
Om du är en erfaren och driven testledare som vill ta ett helhetsansvar för testaktiviteter kopplade till implementation och vidareutveckling av avancerade IT-miljöer, så läs vidare.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som testledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp testarbetet i komplexa IT-projekt. Du arbetar nära både teknikteam och verksamhet för att säkerställa att lösningar uppfyller högt ställda krav på kvalitet, funktion och säkerhet. Du leder ett dedikerat team och har en central roll i att koordinera testinsatser samt säkerställa att teststrategier implementeras effektivt.
Du kommer bland annat:
Ta fram och implementera teststrategier och testplaner
Leda och coacha team inom testutveckling och testautomatisering
Säkerställa att tester genomförs enligt krav från verksamhet och relevanta regelverk
Ansvara för testrelaterad compliance och verifiering av säkerhetskrav
Planera, styra och följa upp olika typer av tester inom IT-infrastruktur
Koordinera resurser och tidsplaner i linje med projektets målProfil
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att se både helheten och detaljerna. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van vid att hantera komplexa miljöer där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Vi tror att du har:
Flerårig erfarenhet av att leda testarbete i större IT-projekt
Gedigen kunskap inom teststrategi, testdesign och kravhantering
Förståelse för komplex IT-infrastruktur och systemintegration
Erfarenhet av testledning i agila arbetssätt
God vana av att dokumentera och presentera resultat för olika intressenterKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av testledning
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med testmetodik
Förmåga att leda och koordinera team
Mycket god kommunikationsförmåga
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av testning med fokus på IT-säkerhet
Kunskap inom testautomation
Erfarenhet av verktyg och ramverk såsom Jenkins, TestNG eller JUnit
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9960238