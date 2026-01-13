Testledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en testledare till ett omfattande nyutvecklingsinitiativ inom myndighetsmiljö, där ett av verksamhetens större ärendehanteringssystem ersätts med egenutvecklade lösningar. Systemstödet används brett i organisationen och har en tydlig koppling till service gentemot medborgare.
Du blir en del av ett agilt team med uppdragsledning, utvecklare och tekniska specialister som arbetar nära verksamheten. Lösningen baseras på en microtjänstorienterad arkitektur och applikationer utvecklade i Java och React. I rollen får du ett helhetsansvar för att samordna, planera och driva kvalitetssäkring och test i en komplex leveransmiljö.
ArbetsuppgifterSäkerställa att testarbetet bedrivs enligt definierade riktlinjer och standarder
Ta fram och förvalta teststrategi och testplaner samt följa upp genomförandet
Ansvara för testmiljöer, versioner av tjänster och testdata
Leda och koordinera testarbetet i teamet
Genomföra riskanalyser samt ta fram och underhålla testfall
Delta operativt i genomförandet av tester
Följa upp och rapportera progress, testresultat och kvalitet
Hantera avvikelser och problem som uppstår i testprocessen
Driva kontinuerliga förbättringar av testmetodik, teststrategi och testprocess
Samarbeta med verksamheten kring kvalitet och acceptanstester
KravRelevant eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt motsvarande erfarenhet
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet i rollen som testledare
Erfarenhet av automatiserade tester och tillhörande verktyg
Erfarenhet av förändringsprojekt i storskaliga och komplexa tekniska miljöer
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av agila arbetssätt och ramverk, exempelvis CI/CD, DevOps, Scrum eller Kanban
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av arbete i säkerhetsklassad verksamhet
Certifiering inom ISTQB eller motsvarande
Erfarenhet av Confluence, Jira, Zephyr och Cypress
Erfarenhet av relationsdatabaser, exempelvis MySQL, samt versionshantering av testdata
Erfarenhet av arbete inom myndighet, särskilt inom rättsväsendet
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
