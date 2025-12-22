Testledare
2025-12-22
Vill du vara en del av en verksamhet som har en central roll i Sveriges totalförsvar? Då har du kommit rätt!
Nu söker vi en testledare till vårt huvudkontor i Karlstad.
Som testledare hos oss arbetar du i en it-miljö där kvalitet, samarbete och utveckling är i fokus. Du kommer ingå i ett team på enheten för systemutveckling med kollegor och arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, där vi tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra. Med fokus på kvalitet i allt vi gör, bygger vi en arbetsmiljö där alla får växa och bidra.

Arbetsuppgifter
Som testledare bidrar du i arbetet från kravtolkning och testplanering till genomförande, analys och förbättringsarbete. Du arbetar tätt ihop med utvecklingsteam, produktägare och verksamhetsspecialister för att säkerställa robusta och skalbara lösningar.
I rollen ingår även att
- genom automatiserade och manuella tester, kvalitetssäkra system och tjänster med höga krav på säkerhet och juridisk efterlevnad
- arbeta med att förfina och realisera vår teststrategi.
- stödja utveckling och förvaltning av befintliga systemlösningar somt nyutvecklade system i en mikrotjänstbaserad arkitektur. Våra system är huvudsakligen utvecklade i Java.Kvalifikationer
För rollen som testledare krävs det att du har
- universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot systemvetenskap eller dataingenjör, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
- flera års yrkeserfarenhet av test och testledning
- kunskap i testmetodik, testdesign och olika testnivåer
- erfarenhet av agila arbetsmetoder
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande med
- erfarenhet av verktyg för testautomatisering
- kunskaper i API-testning
- kunskaper i CI/CD-flöden och verktyg
- grundläggande kompetens i programmering och SQL
- erfarenhet av testning i mikrotjänstarkitektur
Dina personliga egenskaper
I rollen som testledare ska du ha förmågan att ta ansvar och kan driva processer framåt. Det är därför också viktigt att du kan arbeta strukturerat genom att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Att ha förmågan att vara flexibel i arbetet, där du snabbt kan ändra synsätt och anpassa dig till ändrade omständigheter är en stor del i rollen. I arbetet kan du också se helheten och bidra med kvalitet i arbetet. Du har också en analysförmåga där du kan arbeta med komplexa frågor och analysera dess delar.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
