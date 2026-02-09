Testkonsult inom IT och järnvägsrelaterade system
2026-02-09
Testkonsult - systemtest och regressionstest
Vi söker nu testkonsulter som vill arbeta med test av IT-system kopplade till kapacitetsplanering och verksamhetskritiska processer inom järnväg.
Rollen passar dig som har praktisk testerfarenhet, trivs i strukturerade miljöer och vill utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i större projekt.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Utföra systemtest och regressionstest
Skriva, uppdatera och genomföra testfall
Delta i verifiering av nya funktioner och releaser
Rapportera avvikelser enligt etablerade rutiner
Samarbeta med testledare, utvecklare och verksamhet
Bidra till stabila och kvalitetssäkrade leveranser
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som har:
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT, test eller verksamhetsnära system
eller relevant högskoleutbildning
Minst 1 200 timmars erfarenhet av testarbete de senaste åren
Erfarenhet av systemtest och/eller regressionstest
Förståelse för kapacitetsplanering, logistik, infrastruktur eller liknande komplex verksamhet
Erfarenhet av Azure DevOps / TFS eller liknande verktyg
God svenska i tal och skrift, samt grundläggande engelska
God samarbetsförmåga och strukturerat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av järnväg, transport, infrastruktur eller samhällskritiska system
Tidigare arbete i större organisationer eller komplexa IT-miljöer
Om uppdraget
Långsiktigt uppdrag på initialt 12 månader med mycket god möjlighet till förlängning.
Möjlighet till hybridarbete
Goda möjligheter till kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
