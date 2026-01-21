Testingenjör till växande ScandiNova Systems
Det här är möjligheten för dig som vill arbeta nära avancerad teknik, stora kundanpassade maskiner och verklig problemlösning, på riktigt. Vi söker dig som trivs i en praktisk, varierad och tekniskt djup roll där du tar helhetsansvar för systemtester, samarbetar nära engagerade kollegor och har kontakt med kunder från hela världen. Hos ScandiNova Systems blir du en del av ett kunnigt, prestigelöst team med stark sammanhållning, där man stöttar varandra, har roligt tillsammans och där din tekniska nyfikenhet verkligen gör skillnad. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
ScandiNova Systems är ett internationellt teknikbolag med bas i Uppsala som utvecklar och tillverkar avancerade pulsgeneratorer och modulatorer för forsknings- och industrikunder världen över. Deras maskiner används bland annat inom medicinsk forskning, acceleratorfysik och andra områden där extrem precision och driftsäkerhet är avgörande. Genom sin spetskompetens och kundanpassade lösningar gör ScandiNova Systems det möjligt för forskare och ingenjörer att testa, utveckla och tänja på gränserna för ny teknik.
I takt med att bolaget växer söker ScandiNova Systems nu en Testingenjör till System Test. Teamet arbetar projektbaserat och ansvarar för den fullständiga systemtestningen av varje maskin innan den levereras till kund. Du kommer att arbeta i par med kollegor, där ni tillsammans genomför kundanpassade och skräddarsydda tester som varierar för varje beställning, från manuella hårdvarutester och elektriska mätningar till verifiering av funktion och dokumentation. Arbetsuppgifterna är praktiska, tekniskt utmanande och mycket varierande, från flöden, tryck och kopplingar av vatten och transformatorolja till mätningar med oscilloskop. Rollen innebär att arbeta i en föränderlig miljö med snabba puckar där ingen dag är den andra lik, och där teamet ständigt anpassar testerna efter kundens behov.
Teamet består av cirka åtta personer med bakgrund inom elektroteknik, teknisk fysik och närliggande områden, med en mix av juniora och seniora testingenjörer. Tillsammans arbetar teamet med att säkerställa att maskinerna uppfyller kundens specifikationer och bidrar till att forskare och ingenjörer världen över kan göra genombrott inom exempelvis strålbehandling, industriell röntgen, gods- och säkerhetsskanning samt vetenskaplig forskning. Här råder ett öppet och prestigelöst klimat med stark teamkänsla, där man hjälps åt, delar kunskap och har kul tillsammans. Rollen erbjuder goda möjligheter att utvecklas tekniskt, ta ökat ansvar och bli en viktig del av att leverera världsledande, tillförlitlig pulsteknik från Uppsala till kunder över hela världen.
Du erbjuds
• En tekniskt djup och varierad roll där du arbetar med avancerade, kundunika maskiner som faktiskt gör skillnad
• Ett sammansvetsat team med stark kunskapsdelning och god stämning
• En arbetsplats i tillväxt med goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom bolaget
• Möjlighet att arbeta nära både teknik och kund, från test till slutleverans
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med kundanpassade och skräddarsydda tester utifrån specifika beställningar från kund
• Utföra manuella hårdvarutester, inklusive elektriska mätningar
• Arbeta med flöden, tryck, transformatorolja, vattenkopplingar, rör och in-/urkoppling av system
• Delta vid sluttester tillsammans med kund
• Ansvara för intern dokumentation samt sluttestrapporter till kund
• Bidra till ordning och struktur i en föränderlig miljö med snabba puckar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom elektroteknik, teknisk fysik eller liknande, alternativt YH-utbildning inom elektroteknik eller automation, eller annan relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Har god grund i ellära och erfarenhet av elektriska mätningar
• Är praktiskt lagd, tekniskt intresserad och har god systemförståelse
• Är van vid att arbeta strukturerat och noggrant med dokumentation
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Förmåga att förstå och arbeta med mjukvara, exempelvis Python eller PLC-programmering
• Mekaniskt intresse eller erfarenhet från fritidsprojekt, t.ex. bilar eller teknikbyggen
Viktigast av allt, din personlighet
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och noggrann, med en god förståelse för hur tekniska system hänger ihop. Du är ödmjuk, prestigelös och trivs med att samarbeta tätt med kollegor, där teamwork och kunskapsdelning är centrala för att nå resultat. Samtidigt tar du ansvar för ditt arbete och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö där engagemang, arbetsglädje och samarbete genomsyrar vardagen.
Övrig information
• Start: Enligt ök
• Omfattning: Heltid, kontorstider med flex
• Placering: Typsnittgatan 15, Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om hur ScandiNova Systems presenterar sig på sin hemsida - HÄR!
