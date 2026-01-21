Testingenjör till System Test - ScandiNova Systems (Uppsala)
2026-01-21
Vill du arbeta praktiskt med avancerad elektronik och lära dig hur kompletta, högteknologiska system fungerar på riktigt?
ScandiNova Systems i Uppsala utvecklar och tillverkar världsledande pulsgeneratorer och modulatorer som används inom bland annat medicinsk forskning, acceleratorfysik och industriell röntgen. Deras produkter ställer extremt höga krav på precision, kvalitet och driftsäkerhet - och det är här du kommer in.
Om rollen:
Som testingenjör inom system test arbetar du med testning av kundanpassade maskiner innan leverans. Varje system är unikt, vilket gör rollen varierad, praktisk och tekniskt utvecklande. Du jobbar tätt tillsammans med kollegor i ett mindre team där kunskapsdelning är en självklar del av vardagen.
Rollen passar dig som vill bygga djup teknisk förståelse, arbeta hands-on och successivt ta mer ansvar - oavsett om du är i början av karriären eller har några års erfarenhet.
Dina arbetsuppgifter:Utföra system- och hårdvarutester av avancerade elkraft- och elektroniksystem
Göra elektriska mätningar och verifiera funktion (t.ex. med oscilloskop)
Arbeta praktiskt med systemuppkopplingar, flöden, tryck, vatten- och oljesystem
Delta i sluttester tillsammans med kund
Dokumentera testresultat och skriva sluttestrapporter
Du behöver inte kunna allt från början - vi värdesätter rätt grund, nyfikenhet och viljan att lära.
Vi söker dig som:Har eftergymnasial utbildning inom elektroteknik, teknisk fysik, automation eller motsvarande
Har grundläggande kunskaper i ellära och elektriska mätningar
Är praktiskt lagd, noggrann och gillar att förstå hur hela system hänger ihop
Trivs i en varierande miljö där ingen dag är den andra lik
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Därför trivs man hos Scandinova Systems:Avancerad teknik som används inom forskning och samhällsviktiga tillämpningar
Ett öppet, prestigelöst team med stark sammanhållning
Stora möjligheter att lära, utvecklas och växa i rollen
Kombinationen av elektronik, system, praktiskt arbete och kundkontakt
Hos ScandiNova Systems blir du en del av ett internationellt teknikbolag där din insats gör verklig skillnad - och där du får växa tillsammans med tekniken.
Om kundföretaget:
Scandinova Systems är ett Uppsalabaserat teknikföretag, som är världsledande inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer. Aggregaten har en nyckelfunktion inom olika typer av användningsområden, tex vetenskaplig forskning, cancerbehandling och industriröntgen. Mer än 95% exporteras utomlands till bl a USA, Kina, Indien, Japan och Europa. Bland företagets kunder kan nämnas Varian Medical Systems, Elekta, Cern och MaxIV i Lund. Företaget har idag 135 anställda och expanderar kraftigt. Huvudägare är Industrifonden, Bure Equity AB och SEB Venture Capital.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter ca 12 månader blir direktanställd hos kunden.
Övrig info:
• Omfattning: Heltid
• Start: Enligt överenskommelse
• Placering: Uppsala
• Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
