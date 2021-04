Testingenjör till Senseair - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Hudiksvall

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Hudiksvall2021-04-02Nu söker Senseair sin nästa juniora testingenjör. Här får du möjligheten att utvecklas bland ingenjörer och forskare där du får arbeta med innovation och utveckling av världsledande produkter. Du kommer att tillhöra ett utvecklingsteams som jobbar för att "make sense of air"2021-04-02Som junior testingenjör kommer du att arbeta på kontoret i Delsbo tillsammans med härliga kollegor. I ditt utvecklingsteam finns alla typer av ingenjörer och här värderar man lagarbete högt! Som testingenjör har du en viktig roll i utvecklingen av nya produkter och produktionssystem, där du bland annat kommer få testa produkter i olika miljöer i företagets klimatkammare.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:Val och utvärdering av testmetoderTest och verifiering av produkterDokumentation av tekniska krav och testspecifikationerAnalys och rapportering av tester och produktionsstatistikLyssna gärna på vad Gustav har att berätta om rollen för sin gamla gymnasieklass: https://www.youtube.com/watch?v=JYFuhohiRH0 Här får du som junior ta lärdom av erfarna kollegor och möjligheten att lära genom att göra. Senseair är världsledande inom gassensorer där du kommer bli en viktig spelare i deras laguppställning!SenseAir utvecklar och producerar infraröda gassensorer som kan mäta olika gaser och användas för en mängd olika applikationer. Idag kan du hitta deras CO2 sensorer i byggnader, fordon, miljöstationer, livbåtar, fabriker, gruvor med mera.Idag är Sensair branschledare med över 20 patent och strävar idag efter att fortsätta leverera innovativa och kostnadseffektiva lösningar till kunder och återförsäljare över hela världen. Idag är man 190 arbetare nationellt med majoriteten i Delsbo. Företaget har även kontor i Västerås, Kista samt Kina USA och Tyskland. Du kommer att vara en del av utvecklingsteamet i Delsbo, Hudiksvall.Är du nyfiken att veta mer om Sensair? Kolla in detta klipp: https://www.youtube.com/watch?v=QUEOeY96hrA Skallkrav:YH alternativt Högskoleingenjörsutbildning med relevant teknisk inriktningMycket goda kunskaper i engelskaBo med rimligt avstånd till DelsboKunskap i ExcelVi ser det meriterande om du har erfarenhet från test och statistisk analys, kunskaper inom teknisk dokumentation samt kunskaper i Minitab, Labview, eller annan mjukvara. Har du arbetat enligt ISO eller IATF är det också ett plus i kanten.Som person så har vi tagit fram tre nyckelord vi ser att du känner igen dig i. Vi söker en lagspelare som är noggrann och ansvarstagande!Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. I denna rekrytering kommer du att bli direktanställd hos Senseair.Start: Omgående eller enligt ök! För dig som studerar fungerar juni alternativt augusti också!Ort: Delsbo, HudiksvallArbetstider: 08-17Omfattning: HeltidVi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag!Kontaktperson(er)Lucas Bryggman0722661841Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671192