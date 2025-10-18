Testingenjör till Robotics på Husqvarna!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2025-10-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Sävsjö
eller i hela Sverige
På Global Robotics R&D Technology på Husqvarna driver de innovation inom robotgräsklippare. Deras avdelning för elektromekanisk design består av 15 engagerade ingenjörer som arbetar i en internationell miljö med höga ambitioner och utmanande uppgifter. Här kombineras en varm och prestigelös atmosfär med spännande projekt. Ta chansen och ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Här blir du en del av electromechanics design avdelningen inom Global Robotics R&D Technology som består av 15 medarbetare med kompetens inom verifiering, mekanik, mekatronik och elektronik. Du arbetar med elektromekaniska komponenter till robotgräsklippare, från forskning och förstudier till utvecklingsprojekt och underhåll. Rollen innebär att ta fram tekniska specifikationer, leda tvärfunktionell teknisk koordinering samt driva verifiering och validering.
Du blir en del av en internationell miljö med ett öppet, varmt och prestigelöst arbetsklimat där ambitionsnivån är hög och uppgifterna utmanande. Vi söker dig som har ett särskilt intresse för test och verifiering. Du gillar att arbeta praktiskt med produkter, analysera resultat och bidra till att säkerställa kvalitet och prestanda. Vill du vara med och utveckla framtidens robotgräsklippare tillsammans med ett engagerat team? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Du erbjuds
• En spännande roll på ett bolag där du får arbeta med teknik i absolut framkant.
• En konsultchef som värnar om din personliga och proffesionella utveckling
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Denna roll fokuserar på testning och verifiering av motorer för robotgräsklippare, samt att bidra till utvecklingen av nya testmetoder och underhåll av testutrustning.
• Planera och utföra verifieringsaktiviteter för motorer.
• Delta aktivt i utvecklingen av verifieringsmetoder.
• Underhålla testutrustning.
• Arbeta i tvärfunktionella projektteam.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen inom teknik, företrädesvis mekatronik, mekanik och/eller elektronik.
• Har erfarenhet och intresse av att arbeta praktiskt med mekatronik och/eller mekanik.
• Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och identifierar sig själva som världens äldsta start up. Ett stort och världsledande företag sett till omsättning men ett litet och familjärt bolag i väggarna. Allas idéer välkomnas och uppskattas. Det är nära mellan avdelningarna och utvecklingsambitioner flödar i koncernen. Vad gör Husqvarna då i det dagliga arbetet? Jo de levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9563372