Testingenjör till högteknologisk industrimiljö - Uppsala
2026-05-05
Vill du arbeta med avancerad teknik i verkligheten, inte bara på ritbordet? Här får du en roll där du testar, utmanar och kvalitetssäkrar stora kundanpassade system innan de når marknaden. Det är praktiskt, tekniskt komplext och direkt avgörande för slutprodukten.
Vi söker dig som är i början av din ingenjörskarriär och vill omsätta din utbildning i praktiken, på riktigt.
Om rollen:
Du blir en del av ett sammansvetsat testteam som arbetar projektbaserat med att verifiera kompletta system inför leverans till internationella kunder. Varje projekt är unikt, vilket gör att du arbetar med skräddarsydda tester snarare än standardiserade moment.
Arbetet är hands-on och varierat. Ena dagen jobbar du med elektriska mätningar, nästa med flödes- och trycktester eller inkoppling av system med vatten och transformatorolja. Du är med hela vägen - från intern verifiering till sluttester tillsammans med kund.
Det här är en roll för dig som vill kombinera teori med praktik och utvecklas i en miljö där teknik står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra kundanpassade systemtester baserade på tekniska specifikationer
Utföra elektriska mätningar och manuella tester på hårdvara
Arbeta med flödes- och trycktester samt inkoppling av tekniska system
Delta vid sluttester tillsammans med kund
Dokumentera testresultat och bidra till kontinuerliga förbättringar
Vem vi söker:
Vi tror att du nyligen tagit examen inom elektroteknik, teknisk fysik eller liknande och nu vill ta steget ut i arbetslivet. Du har en stark teknisk grund, men framför allt ett driv att förstå hur saker fungerar i praktiken.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en miljö där samarbete är avgörande. Samtidigt tar du ansvar för ditt eget arbete och har förmågan att arbeta strukturerat även i komplexa projekt.
Vi ser gärna att du har ett genuint teknikintresse även utanför studierna; kanske har du byggt egna projekt, mekat med fordon eller programmerat på fritiden.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom elektroteknik, teknisk fysik, automation eller motsvarande
Grundläggande kunskaper inom ellära och elektriska mätningar
God teknisk förståelse och ett praktiskt arbetssätt
Erfarenhet av teknisk dokumentation
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Kunskaper inom programmering, exempelvis Python eller PLC
Mekaniskt intresse eller praktisk erfarenhet av tekniska projekt
Anställning
Du blir anställd av Westaff Sweden och arbetar som konsult hos kundföretaget. Uppdraget är på heltid och långsiktigt med mycket goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering.
Varför den här rollen?
Här får du en ovanligt konkret start på din ingenjörskarriär. Du arbetar nära tekniken, ser direkt resultatet av ditt arbete och utvecklas snabbt i takt med att projekten varierar.
Teamet präglas av öppenhet, samarbete och en stark vilja att lösa problem tillsammans. Det finns en tydlig stolthet i det man levererar och varje test du genomför gör skillnad.
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
